Как правильно носить и выбрасывать маски

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что многоразовая маска, сшитая из ткани, - не медизделие. И использовать ее повторно можно только после обработки: ее нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной. Главная задача именно медицинских масок - задерживать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы.

Челябинские предпринимательницы Алиса Верина и Кристина Чолариди, которые занимаются производством натуральной косметики, сшили 600 масок и бесплатно передали их организациям, которые вынуждены работать в период карантина. Девушки говорят, что работа далась нелегко: шили на одной машинке четыре дня подряд. Фото: Из личного архива Алисы Вериной

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что сама по себе маска - не панацея. Она эффективна только в сочетании с другими методами профилактики. Даже если человек идет в маске, он должен избегать лишних контактов с окружающими и часто мыть руки. Здоровым людям маски не очень-то и нужны. Они предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Так в воздух попадает меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест и поездках на общественном транспорте, но и здесь ее эффективность не доказана.

Через два-три часа использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Просто выбрасывать маски, тем более мимо урн, нельзя. Использованную маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро или урну.

К медицинской маске не нужно прикасаться во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, следует вымыть руки. После того, как маска загрязнится или станет влажной, нужно сменить ее.