Как правильно носить и выбрасывать маски

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что сама по себе маска - не панацея. Она эффективна только в сочетании с другими методами профилактики. Даже если человек идет в маске, он должен избегать лишних контактов с окружающими и часто мыть руки. Здоровым людям маски не очень-то и нужны. Они предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Так в воздух попадает меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест и поездках на общественном транспорте, но и здесь ее эффективность не доказана.
Через два-три часа использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Просто выбрасывать маски, тем более мимо урн, нельзя. Использованную маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро или урну.
К медицинской маске не нужно прикасаться во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, следует вымыть руки. После того, как маска загрязнится или станет влажной, нужно сменить ее.