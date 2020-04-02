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02.04.2020 21:20
Рубрика: В мире

Правила есть, ясности нет

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
У жителей Апеннин сложилось крайне противоречивое представление об ограничениях, действующих в период карантина. Своими не всегда последовательными и порой сбивающими с толка решениями итальянские власти, движимые благим желанием замедлить распространение пандемии, ввели в заблуждение огромное количество людей.

Начнем с того, что для выхода из дома итальянцам необходимо заполнить так называемую самодекларацию. Текст этого документа за последние несколько недель менялся четырежды! И каждый раз граждан обязывали распечатывать и заполнять новую и наиболее доработанную версию (при том, что далеко не у всех есть возможность печатать дома), пугая их штрафами, которые выросли с 206 до 3 тысяч евро. Одним из самых важных нововведений стал пункт, под которым заявитель подтверждает, что он не находится на карантине и не является инфицированным. Тем, кто заболел, выходить из дома категорически запрещено. А если вдруг выяснится, что гражданин солгал, ему может угрожать до 12 лет тюремного заключения.

Фото: REUTERS
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Согласно форме #4, которую нужно всегда иметь при себе вместе с ID -картой или паспортом, помимо имени и фамилии, даты и места рождения, паспортных данных, адреса прописки и фактического проживания, контактного телефона, необходимо также указать, откуда вышел гражданин и с какой целью. Уважительных причин всего четыре: по рабочим обстоятельствам (при себе нужно иметь пропуск и оригинал письма на фирменном бланке с живой подписью руководства); в связи с острой необходимостью; с целью передвижения внутри одной и той же коммуны; по состоянию здоровья. Третий пункт предлагается расшифровать, указав, например, поход в супермаркет, в аптеку, в банк или, скажем, в газетный киоск. В супермаркет, находящийся в шаговой доступности, рекомендуется ходить одному члену семьи не чаще одного раза в неделю. В Венеции и Милане патрульные проверяют у жителей чеки, чтобы удостовериться в том, что граждане не злоупотребляют выходами. А в Риме, где значительно меньше инфицированных, такой практики пока нет, хотя полиция весьма пристально следит за перемещением граждан в столице.

На сайте римской мэрии есть секция, воспользовавшись которой итальянцы могут "сигнализировать" о подозрительном и несанкционированном сборище

Власти запретили итальянцам совершать променад у моря и заниматься спортом в парках и на виллах, но есть несколько моментов, относительно которых по сей день не внесена ясность, и которые можно трактовать двояко, что автоматически увеличивает шансы на получение штрафа. В частности, совершенно непонятно, как часто можно покидать жилище и как далеко можно отходить от дома. Многие жители страны не понимают, является ли короткая прогулка выходом в свет по состоянию здоровья. Вот и собак обязывают выгуливать рядом с домом, но при этом не указывается максимальное расстояние. Но, пожалуй, самым спорным, нуждающемся в прояснении моментом по сей день остаются прогулки с детьми. Так, в минувшую среду на сайте итальянского МВД появилась новость, согласно которой одному из родителей предоставляется право гулять с ребенком возле дома, но вечером того же дня премьер Италии Джузеппе Конте полностью опроверг данную информацию.

Фото: Из личного архива Виктории Киселевой
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За итальянцами, которые категорически отказываются подчиняться предписаниям властей, в особенности это касается запрета на массовые сборы, с высоты птичьего следят многочисленные дроны, информирующие правоохранительные органы о любом нарушении. С другой стороны, к этому процессу власти стали привлекать законопослушных граждан. К примеру, на сайте римской мэрии есть секция, воспользовавшись которой можно "сигнализировать" о любом подозрительном и несанкционированном сборище. А в области Ломбардия, которая в большей степени пострадала от коронавируса, пошли еще дальше, разработав специальное приложение Aller-taLOM, которое было создано с целью предоставления вирусологам и эпидемиологам, а также властям, своеобразной карты заражения. Пользователю предполагается анонимно заполнить анкету, в которой помимо пола, возраста, района проживания и места рабо- ты, он должен указать все контакты с инфицированными лицами, а также подробным образом перечислить все свои симптомы. Ожидается, что с помощью этой информации специалисты смогут строить свои прогнозы касательно дальнейшего развития пандемии.

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