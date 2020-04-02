Поездка главы государства по регионам в китайских политических реалиях никогда не была простой проверкой ситуации на местах. Это всегда масштабное событие, в ходе которого озвучиваются решения не местечкового, а общенационального характера, влияющие на жизнь в КНР в среднесрочной перспективе. Исключением из этой практики не стало и состоявшееся 29 марта - 1 апреля турне председателя КНР по восточно-китайской провинции Чжэцзян: Си Цзиньпин расставил акценты в экономическом противостоянии коронавирусной пневмонии COVID-19.

Это уже четвертая инспекционная поездка главы китайского государства с момента начала эпидемии коронавирусной пневмонии. В ходе предыдущей инспекции в городе Ухань (сердце распространения инфекции) Си Цзиньпин объявил о переломе в "народной войне" с коронавирусом и начале постэпидемического восстановления КНР. В ходе нынешнего турне о санитарной обстановке говорилось уже крайне мало. Это дало сигнал о том, что эпидемиологическая ситуация в Китае стабильна. К началу инспекционной поездки - 29 марта - в 20 регионах КНР новых случаев заражения коронавирусом уже не фиксировалось 28 дней подряд, еще в шести регионах - две недели.

Улучшение санитарной обстановки позволило властям сконцентрироваться уже не на борьбе с распространением инфекции, а на ликвидации последствий эпидемии в экономической сфере. Председатель КНР обозначил две основные задачи: простимулировать внешнеэкономическую деятельность и поддержать малый и средний бизнес.

Первой остановкой в турне Си Цзиньпина стал порт Нинбо-Чжоушань: крупнейшее окно внешней торговли КНР. Этот пункт назначения был выбран неслучайно: здесь председатель КНР отметил необходимость поддержки международного экономического взаимодействия. По мнению наблюдателей, на сегодня для китайской, да и для глобальной экономики это наиболее актуальная задача. Об этом, в том числе, немало говорилось на прошедшем 26 марта экстренном онлайн-саммите G20, в ходе которого председатель КНР особо подчеркнул важность "обеспечить стабильность глобальных цепочек снабжения и производства, снижать тарифы и торговые барьеры, обеспечить свободные торговые потоки".

В Пекине крайне в этом заинтересованы, ведь китайские предприятия столкнулись с серьезным сокращением зарубежных заказов из-за пандемии COVID-19. "Такое впечатление, что весь мир парализован", - цитирует одного из китайских экспортеров издание Caixin. За январь-февраль объем китайского экспорта просел на 15,9%. В марте с началом пандемии коронавирусной пневмонии зарубежный спрос на китайские товары ужался еще больше. Крупнейший в мире поставщик потребительских товаров Li&Fung констатирует волну отмены заказов от иностранных потребителей. Китайские производители ювелирных изделий ожидают падения зарубежного спроса на 30-40% в нынешнем году, а производители текстильного оборудования готовятся к тому, что останутся вообще без зарубежных заказов в 2020-м. "Проседание глобального спроса на китайские товары и комплектующие создает огромное давление на экспортно-ориентированные предприятия, под вопросом оказалась занятость порядка 60 млн человек", - констатирует ведущий экономист Nomura International Лу Пин.

Готовность китайского государства пожертвовать своими интересами во имя поддержки общества и бизнеса вызвала уважение за рубежом

Официальный Пекин понимает сложность сложившейся ситуации, и именно поэтому Си Цзиньпин, будучи в Чжэцзяне, подчеркнул необходимость стимулирования ВЭД. По его словам, "глобальное распространение COVID-19 подорвало международную торгово-экономическую активность, бросило новые вызовы развитию китайской экономики". Для поддержки экспортно-ориентированных предприятий в КНР с 9% до 13% уже была повышена ставка возврата экспортных пошлин на две группы товаров, сохранены нулевые экспортные пошлины на 1464 товарные позиции. Скоро ожидаются новые профильные меры, тем более что Си Цзиньпин подчеркивает их необходимость с завидной регулярностью: он говорил об этом как минимум четыре раза за прошедший месяц.

Во-вторых, повышенное внимание глава китайского государства уделил поддержке малого и среднего бизнеса. С одной стороны, эти предприятия обеспечивают порядка 60% национального ВВП и создают 80% новых рабочих мест по стране. Со стороны другой, именно они больше других пострадали от эпидемии, поскольку "запас прочности" у малого бизнеса куда ниже, чем у крупного. Проведенное в разгар эпидемии исследование университета Цинхуа и Пекинского университета показало: лишь треть малых предприятий Китая могут позволить себе вынужденную приостановку работы длительностью до трех месяцев, еще треть способна продержаться два месяца, остальные - еле протянут месяц. Сегодня треть средних и малых предприятий в КНР не могут возобновить работу - и им нужна срочная поддержка государства. Глава китайского государства пообещал среднему и малому бизнесу "партийную, государственную и общественную поддержку".

Обещание это было выполнено немедленно: Си еще не успел вернуться из Чжэцзяна, а Госсовет КНР уже обнародовал новый пакет мер экономического стимулирования. На заседании правительства 31 марта принято решение расширить деятельность по рефинансированию займов для предотвращения волны банкротства малых и средних предприятий. Ранее малым и микропредприятиям уже предоставили отсрочки по возврату кредитов до 30 июня. При этом в Госсовете заявили о том, что в ближайшем будущем будет представлен новый пакет мер фискальной поддержки средних и малых предприятий. Государство с самого начала эпидемии стало снижать налоговое давление на бизнес. В январе-феврале налоговая нагрузка была снижена на 402 млрд юаней ($56.6 млрд). Из них порядка 159 млрд юаней предприятиям удалось сэкономить за счет новых налоговых послаблений, введенных государством на фоне распространения коронавирусной пневмонии.

Эти меры привели к падению доходов в казну. В феврале поступления в центральный и местные бюджеты КНР показали рекордное падение за всю историю подсчета ежемесячной статистики (с 1996 года), сократившись на 21,4%. В январе-феврале налоговые поступления упали на 9,9% - крупнейшее проседание за последние 11 лет. Становится очевидным, что в нынешнем году значительно увеличится дефицит китайского бюджета.

Готовность китайского государства пожертвовать своими интересами во имя поддержки общества и бизнеса вызвала уважение за рубежом. Многие ставят такие действия КНР в пример. "Нужно понимать, что меры экономического стимулирования - это, в том числе, и меры доверия. Человек должен понимать, как он будет жить через 2-3 года. Если он будет знать, что он на 3 года освобожден от налогов, то заработает и малое производство, и индивидуальные предприятия и так далее, что сделал Китай", - отмечает руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Маслов. "Сейчас идет речь о проверке качества национальных элит. Национальные элиты в Китае отреагировали абсолютно правильно: они начали финансировать и спонсировать", - подчеркивает эксперт.

Третьим важным посылом инспекционной поездки в Чжэцзян стало требование главы китайского государства осуществлять восстановление экономической активности без ущерба экологии. "Мы не должны отдавать экологию на заклание экономическому развитию", - подчеркнул председатель КНР.

Символично, что именно в провинции Чжэцзян 15 лет назад Си Цзиньпин озвучил свой главный природоохранный лозунг: "Нам нужны зеленые горы и изумрудные воды. Они нужны даже больше, чем горы золота и серебра, потому что они и есть - наше богатство". Именно под этим девизом после прихода к власти в 2013 году Си запустил общенациональную природоохранную кампанию, призванную решить все экологические проблемы КНР к 2035 году.

Нынешнее возвращение к этой теме вполне обосновано. Власти обеспокоены тем, что при восстановлении производства многие понесшие заметный экономический урон предприятия предпочтут "сэкономить на экологии": вернутся к практике отключения очистных сооружений в целях сокращения издержек. Показательно, что одновременно с инспекционной поездкой Си Цзиньпина в Китае запустили или начали подготовку к сразу нескольким общенациональным экологическим проверкам. Так, 1 апреля стартовала восьмимесячная кампания "Голубое море-2020" по пресечению незаконных сбросов отходов в прибрежные морские воды и экологическому контролю за нефтегазовыми проектами на шельфе.

Наблюдатели отметили: повышенное внимание Си Цзиньпина к вопросам экологии дает более широкий сигнал о том, что восстановление экономики страны будет вестись без ущерба прочим приоритетам КНР, среди которых - не только природоохранная работа, но и полная ликвидация нищеты, искоренение коррупции, продвижение глобальных интеграционных инициатив и многое другое.