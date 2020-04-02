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02.04.2020 22:00
Рубрика: В мире

Изоляция или смерть

Какие документы нужны для выхода на улицу в странах, охваченных эпидемией коронавируса
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)

Все больше стран вводят масштабные ограничения на передвижения граждан, пытаясь остановить распространение коронавируса. Какие документы нужны для выхода на улицу? Сколько раз в день разрешено покидать свое жилище? По каким причинам? Ответы на эти и другие вопросы искали корреспонденты "РГ".

Правила есть, ясности нет

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
У жителей Апеннин сложилось крайне противоречивое представление об ограничениях, действующих в период карантина. Своими не всегда последовательными и порой сбивающими с толка решениями итальянские власти, движимые благим желанием замедлить распространение пандемии, ввели в заблуждение огромное количество людей.

Начнем с того, что для выхода из дома итальянцам необходимо заполнить так называемую самодекларацию. Текст этого документа за последние несколько недель менялся четырежды! И каждый раз граждан обязывали распечатывать и заполнять новую и наиболее доработанную версию (при том, что далеко не у всех есть возможность печатать дома), пугая их штрафами, которые выросли с 206 до 3 тысяч евро. Одним из самых важных нововведений стал пункт, под которым заявитель подтверждает, что он не находится на карантине и не является инфицированным. Тем, кто заболел, выходить из дома категорически запрещено. А если вдруг выяснится, что гражданин солгал, ему может угрожать до 12 лет тюремного заключения.

Фото: REUTERS
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Согласно форме #4, которую нужно всегда иметь при себе вместе с ID -картой или паспортом, помимо имени и фамилии, даты и места рождения, паспортных данных, адреса прописки и фактического проживания, контактного телефона, необходимо также указать, откуда вышел гражданин и с какой целью. Уважительных причин всего четыре: по рабочим обстоятельствам (при себе нужно иметь пропуск и оригинал письма на фирменном бланке с живой подписью руководства); в связи с острой необходимостью; с целью передвижения внутри одной и той же коммуны; по состоянию здоровья. Третий пункт предлагается расшифровать, указав, например, поход в супермаркет, в аптеку, в банк или, скажем, в газетный киоск. В супермаркет, находящийся в шаговой доступности, рекомендуется ходить одному члену семьи не чаще одного раза в неделю. В Венеции и Милане патрульные проверяют у жителей чеки, чтобы удостовериться в том, что граждане не злоупотребляют выходами. А в Риме, где значительно меньше инфицированных, такой практики пока нет, хотя полиция весьма пристально следит за перемещением граждан в столице.

На сайте римской мэрии есть секция, воспользовавшись которой итальянцы могут "сигнализировать" о подозрительном и несанкционированном сборище

Власти запретили итальянцам совершать променад у моря и заниматься спортом в парках и на виллах, но есть несколько моментов, относительно которых по сей день не внесена ясность, и которые можно трактовать двояко, что автоматически увеличивает шансы на получение штрафа. В частности, совершенно непонятно, как часто можно покидать жилище и как далеко можно отходить от дома. Многие жители страны не понимают, является ли короткая прогулка выходом в свет по состоянию здоровья. Вот и собак обязывают выгуливать рядом с домом, но при этом не указывается максимальное расстояние. Но, пожалуй, самым спорным, нуждающемся в прояснении моментом по сей день остаются прогулки с детьми. Так, в минувшую среду на сайте итальянского МВД появилась новость, согласно которой одному из родителей предоставляется право гулять с ребенком возле дома, но вечером того же дня премьер Италии Джузеппе Конте полностью опроверг данную информацию.

Фото: Из личного архива Виктории Киселевой
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За итальянцами, которые категорически отказываются подчиняться предписаниям властей, в особенности это касается запрета на массовые сборы, с высоты птичьего следят многочисленные дроны, информирующие правоохранительные органы о любом нарушении. С другой стороны, к этому процессу власти стали привлекать законопослушных граждан. К примеру, на сайте римской мэрии есть секция, воспользовавшись которой можно "сигнализировать" о любом подозрительном и несанкционированном сборище. А в области Ломбардия, которая в большей степени пострадала от коронавируса, пошли еще дальше, разработав специальное приложение Aller-taLOM, которое было создано с целью предоставления вирусологам и эпидемиологам, а также властям, своеобразной карты заражения. Пользователю предполагается анонимно заполнить анкету, в которой помимо пола, возраста, района проживания и места рабо- ты, он должен указать все контакты с инфицированными лицами, а также подробным образом перечислить все свои симптомы. Ожидается, что с помощью этой информации специалисты смогут строить свои прогнозы касательно дальнейшего развития пандемии.

Смартфон поможет не заразиться

Текст: Захар Гельман ("Российская газета", Иерусалим - Реховот)
Утром у входа в магазин, где наша семья обычно затоваривается продуктами, выстроилась очередь примерно из полутора десятков человек. Потенциальные покупатели стояли с товарными тележками, но в магазин никто не входил. И тут я заметил листок в руках последнего "очередника". Оказывается, ведется запись, и в торговый зал запускают по четыре человека.

В принципе я мог бы сделать покупки и в другом магазине, отстоящем от моего дома метров на 120-150. И хотя рекомендовано не отходить от постоянного места жительства более чем на 100 метров, ни полиция, ни муниципальные службы с линейкой проверять расстояние не станут. Штрафы и даже тюремное заключение могут грозить тем, кто нарушает изоляцию при подтвержденном наличии коронавирусной заразы. По крайней мере время, отведенное на гуляние, и количество выходов для выгула собак формально не лимитировано. В большинстве случаев полицейские при первом нарушении весьма снисходительны.

Фото: MENAHEM KAHANA / AFP
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Первого апреля премьер Биньямин Нетаньяху объявил об обязательном ношении в общественных местах масок (любых, даже самодельных) всеми израильтянами. Пока не ясно, как будет поступать полиция в случае невыполнения этого указания. Несколько дней назад моя жена отправилась на автомобиле по городу без разрешительного документа, в котором определяется необходимость такого передвижения во время объявленного в стране карантина. Когда ее останавливала дорожная полиция, она просто объясняла цель своей поездки, и никаких препятствий ей не чинили, тем более что супруга разъезжала не удовольствия ради. На добровольных началах она включилась в работу компании, помогающей пожилым и немощным гражданам в домах престарелых. Полицейские рекомендовали ей получить спецразрешение, которым супруга и обзавелась. Этот фактически пропуск, пришедший на ее номер в WhatsApp, сообщал: "Всем заинтересованным лицам, этот документ подтверждает, что... (следуют имя, фамилия и номер паспорта) является сотрудником жизнеобеспечивающей (! - З.Г.) компании "Амаль". С уважением, генеральный директор Хана Гросман".

Один из моих сыновей и зять, остающиеся на трудовой вахте, также обладают соответствующими разрешительными документами. К дочери, недавно родившей второго ребенка, регулярно наведываются работники из здравоохранительного центра, предоставляющего услуги беременным, младенцам и детям детсадовского возраста. Минздрав Израиля рекомендовал всем гражданам установить в мобильных телефонах приложение "Маген" ("Защита"), которая уведомляет владельца аппарата в случае, если он оказался рядом с носителем вируса.

Зоркий глаз на страже

Текст: Екатерина Забродина
В отличие от Италии или Франции, Германия отказалась от идеи всеобщего комендантского часа, сделав ставку на "запрет контактов". Но правительство обратилось к населению с просьбой: не покидать дома "без крайней нужды и уважительной причины". За порядком на улицах следят полицейские патрули и специальные проверяющие - наподобие дружинников. Кое-где даже задействованы вертолеты. Каждый человек должен быть готов к тому, что его могут остановить и расспросить, что он делает вне дома, разъясняют юристы. "Проверки проводим выборочно, на глаз, но глаз у нас зоркий", - заверили в МВД Саксонии.

"Сейчас я занимаюсь своим проектом на удаленке, но в те дни, когда мне еще приходилось выбираться в город, у меня при себе наготове была распечатка переписки с научным руководителем, подтверждающая, что я еду по учебным делам", - рассказала "РГ" соотечественница, которая находится в Берлине по стипендиальной программе.

Фото: iStock
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По нашей просьбе она поинтересовалась у коменданта своего общежития и у сотрудницы службы доставки, есть ли у них письма с работы, которые можно предъявить полиции. У каждого была такая справка. При этом немцам не нужно получать разрешения для похода за продуктами, лекарствами или для прогулки с домашним питомцем. Разрешены даже пробежки или "индивидуальные спортивные тренировки" в парках. Ключевое слово - индивидуальные. Нарушителям грозят ощутимые штрафы. Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия саботаж предписаний по минимальной дистанции чреват неустойкой в 200 евро. Любителям шашлыков на природе придется заплатить 250. Ну а те, кто рискнет затеять мероприятие в составе более 10 человек, будут проходить уже по уголовной статье. Она предусматривает до 25 тысяч евро штрафа или даже до пяти лет тюрьмы.

Два запретных метра

Текст: Александр Гасюк
В США из-за пандемии коронавируса ограничения различной степени жесткости на передвижения граждан ввели уже большинство американских штатов. При этом введенные запреты разнятся - в одних административных территориях до сих пор разрешается заниматься спортом на улице, ходить в общественные постирочные и навещать близких друзей, а в других введен полноценный комендантский час.

Так, в превратившемся в эпицентр эпидемии COVID-19 штате Нью-Йорк приказ находиться по домам для всех граждан был введен с 21 марта. С этого дня жителям штата и расположенного на его территории одноименного мегаполиса разрешается выходить лишь в продуктовые магазины, посещать медучреждения и выгуливать собак. Все это при условии строгого соблюдения социального дистанцирования - нахождения граждан на безопасном расстоянии друг от друга в шесть футов (2 метра). Запрещено заниматься любыми коллективными видами спорта, но индивидуальные пробежки и прогулки разрешены без какого-либо ограничения расстояния от дома.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
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В штате Нью-Джерси за нарушение введенного карантина физическим лицам грозят штрафом в 1000 долларов или 364 днями тюрьмы. Для того, чтобы до жителей этого штата дошла вся серьезность сложившегося положения, на его территорию вошли подразделения Национальной гвардии и был введен комендантский час - с 8 часов вечера до 5 часов утра. Аналогичным образом дела обстоят и на западном побережье США - в Калифорнии местная полиция получила право привлекать граждан к административной и уголовной ответственности за халатное отношение к решению властей принудительно защитить население от COVID-2019.

В силу особенностей американского законодательства, строго защищающего права и свободы граждан, никакие методы дистанционного контроля за передвижениями американцев со стороны федеральных или региональных властей даже не обсуждаются. Как пишут американские СМИ, подобные меры в том числе мониторинг с помощью имеющихся в избытке у спецслужб США технических средств стали бы неконституционным вмешательством в частную жизнь граждан, нарушающим их приватность. А легальность контроля со стороны "большого брата" стала бы предметом судебных тяжб с правительством.

На прогулку выйти можно только раз

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
С середины марта, то есть вот уже две недели, французы живут в условиях карантина, а это значит, что их перемещения вне стен дома серьезно ограничены. Тот, кто решил выйти на улицу, должен в обязательном порядке иметь при себе документ, объясняющий причины передвижения. Для этого следует скачать и заполнить формуляр, который помещен на сайте французского МВД. Лица, у которых нет выхода в интернет, могут написать объяснение от руки.

В "разрешительном" документе следует заполнить следующие графы: фамилия, год и место рождения, адрес, а далее под честное слово выбрать одну из уважительных причин, по которой человек покинул свое жилище. Среди них: на работу, если ее невозможно организовать удаленно (нужна подтверждающая справка с печатью и подписью работодателя); за товарами первой необходимости (продовольствие и лекарства); по мотивам, связанным со здоровьем (к врачу, в лабораторию для сдачи анализов); по безотлагательным причинам семейного характера.

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Кроме того, разрешены короткие прогулки не более часа в радиусе одного километра от дома, в том числе для выгула домашних животных. Эти променады можно осуществлять вместе с близкими, проживающими под одной крышей. Как позже уточнил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, такую прогулку разрешается проводить не более одного раза в день. Тем не менее не запрещено в тот же день сходить за продуктами в ближайший магазин или в аптеку.

Под этим документом следует поставить подпись, число, точное время, когда человек вышел из дома. Естественно, при себе надо иметь документ, подтверждающий личность, а также адрес проживания. Нарушителям карантинных мер грозит поначалу штраф в 135 евро, а при рецидиве - 200. Того, кто попадется трижды за месяц, ждет штраф в 3750 евро.

Проверки на улицах проводят около 100 тысяч полицейских и жандармов, отмобилизованных конкретно для этой цели. Отметим, что QR-коды, по которым можно отслеживать перемещение горожан в дни самоизоляции, или оповещение с помощью СМС во Франции не вводились.

Авоська как документ

Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Британцам, которые ушли на "социальный карантин" неделю назад, выход на улицу не запрещен. Но делать это можно только на короткое время в четко оговоренных случаях.

К ним относятся поход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в госпиталь, в аптеку, к банкомату, а также на пробежку. Не возбраняется выгуливать собаку. За выход из дома без уважительной причины грозит штраф. Ограничений на количество выходов нет. Сборища более двух человек - вне закона, если речь не идет о членах одной семьи. В остальных случаях полиция вправе потребовать от людей разойтись.

Фото: youtube.com
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Звонить или иным способом заранее предупреждать о своих выходах из дома британцам не требуется. Никаких документов при себе иметь необязательно. Авоська в руках сама по себе считается свидетельством того, что человек отправился за продуктами. Для пешеходов и автомобилистов нет ограничений на передвижения по городу, равно как и указаний относительно того, на сколько миль позволено удаляться от дома. Мэр Лондона даже отменил плату для водителей за въезд в центр города. Все сообщения относительно коронавируса ежедневно приходят на мобильные телефоны британцам, а также на адреса электронной почты.

Между тем

Британская медицинская ассоциация официально рекомендовала врачам не тратить аппараты для искусственной вентиляции легких на пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стране подтверждено около 30 тысяч случаев заражения. Система здравоохранения не выдерживает такой нагрузки. В минувшие выходные в одной из крупнейших лондонских клиник произошло ЧП - из-за слишком большого количества больных с затрудненным дыханием практически полностью закончился кислород для аппаратов непрерывной вентиляции легких. Это заставило руководство национальной службы здравоохранения обратиться к подконтрольным ей медицинским организациям с требованием ограничить количество людей, которые одновременно получают кислород. А спустя несколько дней Британская медицинская ассоциация выпустила руководство для врачей: "Получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о COVID-19 и этике". В этом руководстве говорится не только о том, кого лечить, а кого - нет, но и объясняется, как принять такое решение, не нарушая закон. Например, в руководстве говорится, что лишить интенсивной терапии человека старшего возраста нельзя, но если он ослаблен и имеет сопутствующие заболевания - можно. Главным фактором является восприимчивость к лечению и скорость улучшения состояния. Врачам разрешается отключать от аппарата ИВЛ тех, кто не идет на по правку в течение времени, установленного руководством больницы. При этом предлагается применять эти критерии и к другим больным, нуждающимся в интенсивной терапии. В Италии врачам уже приходилось делать выбор в пользу более жизнеспособных пациентов. Аналогичная ситуация сложилась и в Испании, где снимают пожилых пациентов с аппаратов ИВЛ, чтобы дать кислород молодым. Но до официального разрешения на выбор в пользу тех, кто точно выживет, додумались только в Британии.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

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