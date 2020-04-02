Все больше стран вводят масштабные ограничения на передвижения граждан, пытаясь остановить распространение коронавируса. Какие документы нужны для выхода на улицу? Сколько раз в день разрешено покидать свое жилище? По каким причинам? Ответы на эти и другие вопросы искали корреспонденты "РГ".