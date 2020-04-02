Как бы сильно родители ни любили своих детей, оказаться с ними запертыми в четырех стенах, - это серьезное испытание для родительских нервов, терпения и выдержки. Отложить самоизоляцию на потом не получится, зато с помощью хорошей детской книги можно одолеть раздражение и получить небольшую передышку. А если эта книга новая, то родителям гарантированы лишние полчаса тишины. Поэтому заказывайте детям новые книги (к счастью, доставка у издательств и книжных магазинов пока еще работает), а мы посоветуем, на какие издания стоит обратить внимание.

"Зломандр", Томас Тейлор

Иллюстратор: Джордж Эрмос

Перевод: Вера Полищук

Спб.: Поляндрия, 2020

В этой книге есть все, что нужно для приятного и увлекательного чтения - приключения, запутанная детективная история, морские чудища, настоящие пираты и немного магии. Главные герои - Герберт Лиммон и Виолетта Парма - появились в городке под названием Приморская Адость самым таинственным образом. Мальчика несколько лет назад нашли на берегу в деревянном ящике, а девочка в буквальном смысле свалилась нашему герою на голову, спасаясь от огромного моряка с крюком вместо руки, и заявила, что она пропажа, которую нужно найти. И это не случайно, ведь Герберт служит смотрителем бюро находок в отеле "Гранд Наутилус". Ребятам предстоит узнать тайны прошлого, снять проклятие и, рискуя своей жизнью, спасти мир… Это удивительное приключение, наполненное мифами и легендами, заставляет поверить в невозможное. И вот уже юные читатели вместе с героями увлеченно заглядывают в лунокамеру строгой хозяйки отеля леди Кракен и пытаются разгадать секрет странной стекляшки рубинового цвета, которая должна помочь Виолетте найти родителей. Не волнуйтесь, у этой истории счастливый конец, добро победит, зло будет наказано, а наши герои обретут семью и узнают, что такое настоящая дружба и преданность. А что еще нужно для того, чтобы приятно провести вечер с хорошей книжкой в руках?

"Правда, весело?", Маша Вайсман

Иллюстратор: Татьяна Михалина

М.: Август, Спб.: ГРИФ, 2020

Эту книгу стоит прочитать вместе с ребенком. И пока юные читатели вместе с главным героем будут удивляться тому, что Черное море на самом деле синее, с опаской поглядывать на скалу, похожую на дракона, и выискивать в супе укроп, родители, украдкой смахнув со щеки слезу, на миг окунутся в свое детство. Потому что в этом мире меняется все, но только не черноморское побережье. А если серьезно, то это сборник трогательных, светлых и по-настоящему детских историй, рассказанных от лица маленького мальчика, который вместе с сестрой и родителями оказался на море. Здесь простые вещи кажутся удивительными и волшебными, но от этого они не перестают быть настоящими. Что может быть лучше любви, дружбы, семьи, солнца, моря, детских фантазий? Ведь это и есть самая настоящая жизнь.

"Все такие разные", Софи Лэско

М.: Альпина Паблишер, 2020

Книга "Все такие разные" вышла в новой серии поучительных историй для детей от 3 лет, иллюстрирующих важные качества, который каждый родитель хотел бы воспитать в своем ребенке: честность, лидерство, оптимизм, умение принимать себя, доброта… Большой формат, яркие картинки, крупные буквы и запоминающиеся герои - что еще нужно, чтобы увлечь малыша книгой, а потом еще и обсудить с ним прочитанное?

Как вы уже догадались по названию, эта книжка научит малыша с уважением относиться к тем, кто на тебя не похож, потому что в любой момент ты и сам можешь оказаться в роли белой вороны. Собственно, так и произошло с семьей утконосов, которые оказались чужими и среди зверей, и среди птиц. А ведь они всего лишь хотели понежиться на солнышке, но на один пляж нельзя с клювами, а на другой пускают только тех, у кого перья вместо шерсти. К счастью, мама-утконос оказалась находчивой женщиной, не привыкшей пасовать перед трудностями, и она организовывает "пляж для всех". Очень быстро этот пляж становится самым популярным местом на побережье.

"Матита. Разные истории обо мне - реальные и не очень", Сюзанна Маттианджели

Иллюстратор: Рита Петручолли

Перевод: Ирина Константинова

М.: МИФ, 2020

Эту книги одни называют дневником маленькой фантазерки, другие - "как стать писателем в 9 лет". Собственно, и то, и то вполне соответствует действительности. Матита или Тита, как она сама себя называет, живет обычной жизнью девятилетней девочки. Как и все в ее возврате она обожает гулять и играть в футбол и терпеть не может ходить в школу. Но в отличие от многих своих сверстников она ведет дневник, куда записывает все свои впечатления, переживания, приключения и даже новые кулинарные рецепты. Ни одна мелочь не ускользнет от ее пристального взгляда и обязательно займет свое место в дневнике. А все потому, что Матита верит, что когда-нибудь ее дневник попадет к инопланетянам и они снимут фильм о ее жизни. Возможно, так и будет, а пока вместе с Матитой взрослеют ребята по всему миру, ведь она так на них похожа.

"Мой брат Уолт Дисней", Де Санта Алессио

Художники: Филиппо Замбелло, Лоренцо Магалотти, Джулия Приори и Лавиния Прессато

Перевод: Андрей Манухин

М.: Компас Гид, 2020

Эта книга станет настоящим подарком для любителей комиксов, а если говорить по-взрослому, графических романов. Пожалуй, этот жанр лучше всего подходит для того, чтобы рассказать историю жизни и успеха главного американского мультипликатора. Тем более что эту историю рассказывает в книге его старший брат Рой, который был близким другом и надежным деловым партнером Уолта Диснея.

Чтобы добиться максимальной точности и достоверности, Алессио Де Санта, выпускник Академии Диснея, итальянской художественной школы для иллюстраторов и мультипликаторов, целых семь лет изучал биографию братьев Дисней. В работе над книгой ему помогали киносценарист Филиппо Замбелло и художники Лоренцо Магалотти, Джулия Приори и Лавиния Прессато, которые часами изучали кадры документальной кинохроники и фотоархивы, чтобы добиться максимального портретного сходства героев и воспроизвести мельчайшие детали. Созданный ими портрет эпохи почти идеален, а история становления величайшей мультипликационной корпорации поражает и вдохновляет. Но в действительности этот графический роман совсем о другом - о взаимоотношениях между двумя братьями, один из которых был великим мечтателем, а другой - настоящим прагматиком. Такие разные, но сумевшие сохранить любовь и преданность друг другу до самой смерти. Этому у них стоит поучиться.

"Энни. Вокруг света на велосипеде", Балеструччи Фанчеллу Роберта

Художник: Комуне Луого

Перевод: Анна Богуславская

М.: Пешком в историю, 2020

Еще один комикс, который тоже основан на реальных событиях. Главная героиня Энни Копчовски Лондондерри отправляется в кругосветное путешествие на велосипеде. Этот поступок сам по себе уже внушает уважение к отважной женщине. Но вы зауважаете ее еще больше, если узнаете, что к тому моменту она была прилежной женой и матерью троих детей, а свое невероятное путешествие совершила в 1894 году. Она выехала из Бостона и год спустя возвратилась в Чикаго, побывав в Париже, Иерусалиме, Бомбее, Нагасаки… Можно долго пересказывать все опасности и приключения, которые поджидали ее в пути - она побывала за решеткой, чудом уцелела во время боевых действий и не пострадала от рук бандитов. Вы только вдумайтесь - женщина, одна, путешествует в конце 19 века, на ней брюки вместо юбки (иначе ехать на велосипеде неудобно), и самое ужасное: она сама себя обеспечивает во время путешествия, зарабатывая деньги на продаже автографов и фотографий и рекламируя питьевую воду.

Энни стала первой женщиной в мире, объехавшей весь земной шар на велосипеде. Она доказала всем, что сила воли, упорство и способность следовать за своей мечтой способны изменить ход истории. Это отличная мотивирующая книга для всех девочек, девушек и их мам. Да и мальчикам с папами тоже будет полезно ее прочитать.

"Зверь Евсей", Лариса Романовская

Художник: Елена Ремезова

М.: Волчок, 2020

У Елены Романовской получилась замечательная сказка, которая понравится и детям, и взрослым - каждый найдет здесь что-то свое. Просто кто-то искренне поверит в чудо и окажется в настоящей сказке, а кто-то просто что-то знает и не станет разрушать хрупкий сказочный мир. Девочка Яся, как и все в ее возрасте, мечтает о маленьком пушистом друге. И в один прекрасный вечер он появляется. То ли кошка, то ли собака, то ли шиншилла или просто зверь Евсей, который сразу же сразил Ясю умением говорить по-человечески. Но странное дело, родители ничему не удивились. Лишь папа засомневался, будет ли виден Евсей на фотографиях.

Елене Романовской удалось почти невероятное - перенести настоящую добрую сказку в современную действительность. А художник Елена Ремезова дополнила картину своими очень точными, живыми и одновременно очень трогательными иллюстрациями.

"Повезло", Реми Чарлип

Перевод: Михаил Визель

М.: Лес рук, 2020

В жизни все не просто и все относительно. Взрослые это знают точно, а как объяснить ребенку, почему одним везет, а другим нет, или почему сиюминутная катастрофа может обернуться большой удачей завтра? Помочь родителям взялся Реми Чарлип, который нарисовал и написал эту небольшую яркую книжку с говорящим названием. Повезло ли главному герою Неду или нет, читателям предстоит решить самостоятельно. Но сразу успокоим родителей: если ваш ребенок начнет искренне переживать за Неда, не расшибет ли он себе голову из-за дырявого парашюта, не утонет ли, не съедят ли его игры - знайте, все закончится хорошо. Ведь в жизни все относительно. И, кстати, вам повезло, потому что после просмотра-прочтения этой книжки у ребенка точно появятся вопросы и вы сможете провести несколько приятных и полезных минут вместе.

"Почему Чайковский спрятался под диваном", Стивен Иссерлис

Перевод: Ксения Никишева и Галина Нилова

Художник: Влада Мяконькина

М.: Самокат, 2020

Очень актуальная книга для ребят, которые сидят дома в самоизоляции и свободное время тратят не на компьютерные игры онлайн, а хотя бы из любопытства иногда заглядывают на сайты известных музеев, театров и концертных залов. Вдруг кому-то случайно захочется послушать онлайн-трансляцию какого-нибудь концерта или оперы. И тогда откроется новый удивительный мир, в котором живут настоящие гении - Георг Фридрих Гендель, Франц Йозеф Гайдн, Франц Петер Шуберт, Петр Ильич Чайковский, Антонин Дворжак, Габриэль Форе. Даже если вы и ваш ребенок точно знаете, кто все эти люди, эта книга поможет вам узнать их с новой, можно сказать, человеческой стороны. А остальных эти биографии шести композиторов, написанные с искренней любовью и юмором известным британским виолончелистом Стивеном Иссерлисом, заставят изменить мнение о классической музыке. Каждая глава состоит из трех частей: увлекательный портрет композитора, написанный как приключенческий роман, биографическая справка, немного скучная, но очень нужная, и, наконец, описание музыки с указанием произведений, которые могут понравиться детям. Для тех, кто совсем не разбирается в музыкальных терминах, в конце книги есть небольшой словарик.

После прочтения вам не составит труда блеснуть эрудицией в любой компании, рассказав друзьям, почему Чайковский прятался под диваном, а Гендель шпионил сразу на две страны, и зачем Дворжак считал поезда и гонял голубей.

"Сторителлинг. Как стать популярным и легко заводить друзей", Нина Зверева, Светлана Иконникова

М.: Clever, 2020

Сторителлинг - это не просто модное увлечение, а очень полезный навык, который может выручить в самых неожиданных ситуациях. К сожалению, этому в школах не учат, и если нет возможности пойти на специальные курсы, то все придется осваивать самостоятельно, набивая шишки, разочаровываясь и упуская возможности. Журналист и учитель журналистов Нина Зверева, которая уже почти 59 лет выступает сама на телевидении или со сцены, и писатель Светлана Иконникова, которая научилась столь же виртуозно владеть устной речью, как и письменной, обещают рассказать и научить, как выступать со сцены, чтобы получать от этого удовольствие, как не бояться отвечать у доски и заводить новых друзей. Каждая глава, а всего их десять, - это полноценный мастер-класс. Прочитав их, ребенок (да и взрослый - не стесняйтесь читать детские книги, они бывают очень полезны), узнает, как придумывать истории и рассказывать про себя и про других, чтобы никого не обидеть. В конце каждой главы есть задания, выполнив которые, можно закрепить полученные знания. А оттачивать их можно на домашних, устроив семейный театр сторителлинга.