2 апреля в России стартует предзаказ на новые флагманские смартфоны HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40. Презентация линейки состоялась 26 марта. Новые устройства получили передовые технологии и новейшую камеру с самым широким сенсором на рынке для еще более четких и ярких фото и видео. "Российская газета" изучила старшую модель серии и испытала все новейшие технологии в действии.





Внешность и эргономика

На тест мне досталась модель HUAWEI P40 Pro в черном цвете. Первые впечатления - для меня смартфон оказался немного тяжеловат (хотя на самом деле весит всего 209 грамм). Но зато лежит в руке уверенно, не скользит.

Разблокировать смартфон можно с помощью биометрии (отпечатка пальца или распознавания лица), а также пароля. Отклик на биометрию моментальный, к тому же, при ее первом сохранении палец сканируется со всех сторон, так что прикладывать его потом можно как угодно, необязательно строго всей подушечкой. По данным производителя, новый подэкранный сканер отпечатков пальцев обеспечивает на 30% более быструю биометрическую идентификацию по сравнению с предыдущим поколением. При разблокировке смартфона проблем не возникло.

"Сороковые" флагманы доступны в трех оттенках - мерцающем серебристом, черном и насыщенном синем (последний появится в России позже). Задняя поверхность у черного глянцевая, так что с ее помощью можно поправлять макияж. И, по моим ощущениям, без чехла не обойтись - хочется защитить идеально гладкий блестящий корпус от отпечатков, пыли и других загрязнений. Основная камера с четырьмя объективами (о них - чуть позже) на несколько миллиметров выступает над поверхностью, поэтому я опасалась ее поцарапать. Впрочем, в комплекте с устройством идет прозрачный силиконовый бампер - можно использовать его.

HUAWEI P40 Pro получил экран с обтекаемыми краями, скругленными со всех четырех сторон. Благодаря этому возникает ощущение, что телефон состоит из экрана целиком - все время хочется заглянуть за край, чтобы посмотреть, что отображается там. На смартфоне удобно читать (и, что в моем случае важнее, писать), просматривать новости, видео и фотографии. На команды реагирует мгновенно, переключаться между окнами и приложениями удобно - за высокую производительность отвечает процессор Kirin 990 5G, на базе которого построена также базовая модель новой серии P40.

Камерофон

Если вы смотрели глобальную презентацию смартфонов серии HUAWEI P40, то, наверняка, заметили, что ее большая часть была посвящена одному из главных достоинств новой линейки - камере. Устройства получили ультрасенсор - самый большой на рынке - и усовершенствованную систему Leica, состоящую из трех или четырех модулей в зависимости от модели. Основная камера HUAWEI P40 оснащена сверхширокоугольным, широкоугольным и длиннофокусным модулями. Доставшаяся мне модель HUAWEI P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съемки видео высокого качества и 3D-модуль для определения глубины сцены с 50-кратным зумом.

Во время онлайн-презентации новой линейки пользователи в прямом эфире отмечали в комментариях, что "пресс-релизные" фотографии у всех хорошие, а вот интересно, какие снимки получатся в реальности. Действительно, показанные в презентации фото дикой природы впечатляли. Особенно в сочетании со слоганом: "Неповторимый снимок в любое время и в любом месте". Моя проверка фотовозможностей оказалась даже слишком реалистичной. Мало того, что поблизости не оказалось гепарда или другой дикой природы, так, к тому же, смартфон я получила на тест в разгар режима самоизоляции. Поэтому тестировать камеру пришлось на домашнем коте, натюрмортах с фруктами и цветами, а зум проверять на дальнозоркость, целясь в припаркованный у окна мотоцикл и закат над крышей соседнего дома.

Управлять зумом удобно - на шкале в окне камеры видно, во сколько раз увеличивается картинка. При этом объект (в моем случае это соседний дом и проезжающие по улице машины) виден четко, как при стандартной съемке.

Хорошо получаются портреты (в том числе и селфи): тон кожи выглядит естественным, видна каждая деталь, даже волоски на бровях. При этом больше не нужно замирать перед объективом на несколько секунд и держать улыбку - фокусировка работает быстро. Открыл камеру, нажал на затвор, получил отличный снимок.

То же касается и съемки в темноте - камера оперативно фокусируется на объекте, и ей достаточно одного пусть даже малого источника света (от свечи или настольной лампы), чтобы сделать яркое фото. Причем даже нет необходимости включать ночной фоторежим. При желании можно самостоятельно задать параметры светочувствительности.

HUAWEI P40 Pro оснащен 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Света новый флагман захватывает еще больше, чем его революционный предшественник: ультрасенсор P40 Pro с диагональю 1/1,28 дюйма на 30% шире, чем сенсор P30 Pro, и фотографии получаются ярче, насыщеннее и… натуралистичнее. Все это с разрешением до 50 МП.

Фронтальная камера 32 МП в HUAWEI P40 Pro отвечает за красивые селфи. Они и правда хороши: не желтые, не пересвеченные, без бликов, и лицо сохраняет естественный оттенок даже при съемке в темноте с одним-единственным источником света (например, при зажженном бенгальском огне или при свече).

В серии HUAWEI P40 впервые представлена технология HUAWEI Golden Snap (можно перевести как "Золотой захват"), с которой поймать отличный кадр (и отредактировать его) становится действительно просто. Умные алгоритмы делают несколько фото движущихся объектов, даже если вы нажимаете на спуск всего один раз, и впоследствии можно выбрать один снимок - самый удачный. Также искусственный интеллект позволяет удалить из кадра нежелательные объекты (например, прохожих) или собственное отражение в стекле музейной витрины.

HUAWEI P40 Pro имеет сверхширокоугольный кинообъектив на 40 МП, оснащенный сенсором с диагональю 1/1.54 дюйма и соотношением сторон 3:2 - это характеристики полнокадровых цифровых зеркальных камер. То есть с помощью карманного смартфона можно снимать профессиональное видео. А отдельный модуль с телеобъективом помогает качественно приблизить удаленные объекты и сделать видео в формате 4K. Технология Audio Zoom усиливает звук при зуммировании и создает эффект присутствия.





Характеристики

Для поддержания стабильной температуры смартфонов серии P40 в их конструкции предусмотрен тепловой зазор и система охлаждения. Устройства не перегреваются даже при большой нагрузке, когда одновременно работают самые тяжелые приложения. При этом процессор потребляет минимум энергии, а значит, в дуэте с высокоемкой батареей (4200 мА*ч) способен обходиться без подзарядки довольно долго. При постоянном включении/выключении и изучении "а как у него вот с тем и этим" мой тестовый образец P40 Pro продержался дольше суток. Правда, я на нем не играла.

Кстати, в комплекте с P40 Pro идет быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 40 Вт - почти полностью пустой аккумулятор заряжается до 100% меньше чем за час: как только включаешь его в сеть, заряд прибавляет проценты буквально на глазах. Расходует энергию смартфон, наоборот, медленно.

Очень удобна для работы еще одна технология - HUAWEI Share (функция "Мультискрин"). Она обеспечивает взаимодействие между платформами Windows и Android. Так, P40 Pro мгновенно и без проводов соединяется с ноутбуком HUAWEI, и вы получаете доступ к памяти смартфона и установленным на нем приложениям - и всё это прямо на экране ПК. Можно отвечать на сообщения в мессенджерах, принимать звонки, копировать и редактировать фото и документы с телефона, не отрываясь от ноутбука.

На смартфонах серии P40 предустановлен магазин приложений HUAWEI AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы как российских, так и зарубежных разработчиков. Здесь давно представлены почти все сервисы Яндекса, приложения Сбербанка и недавно появились "Вконтакте" и "Одноклассники", также оптимизированные под фирменные устройства. Пользователям также доступен большой выбор контента в приложениях HUAWEI Video, HUAWEI Music и HUAWEI Reader, библиотеки которых непрерывно пополняются

Цены и комплектация

При предзаказе серии смартфонов HUAWEI P40 в подарок предлагаются беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3. С 10 апреля серия появяися в открытой продаже в фирменных магазинах и у партнеров. Рекомендованная розничная цена - 69 999 рублей для P40 Pro и 49 999 рублей для P40.

Смартфоны укомплектованы зарядным устройством, силиконовым чехлом и проводными наушниками. Два новых устройства на российском рынке будут доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, в дальнейшем версия P40 Pro появится в насыщенном синем цвете.

На новых флагманах будут работать бесконтактные платежи HUAWEI Pay с системой Union Pay. В России их поддерживают "Газпромбанк" и "Россельхозбанк". Кроме того, с 10 апреля владельцы P40 смогут загрузить в предустановленное на смартфонах приложение "Кошелек" (разработка петербургской компании CardsMobile) карты MasterCard более чем 40 банков-партнеров (ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф и др.) и расплачиваться смартфоном в одно касание через встроенный NFC-модуль.