Клапаны для аппаратов ИВЛ готовы печатать на 3D-принтерах

Клапаны Вентури, которые требуют частой замены в аппаратах искусственной вентиляции легких при лечении больных с коронавирусной инфекцией, предлагают производить методом 3D-печати из биосовместимых материалов. Первые такие образцы уже изготовлены в компании "Русатом - Аддитивные Технологии" (РусАТ).

Как пояснили разработчики, такие клапаны применяются в аппаратах ИВЛ совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены. То есть, по сути, являются расходным материалом. И в связи с пандемией коронавируса COVID-19 потребность в этих компонентах многократно возросла.

Многие страны уже столкнулись с их дефицитом, преодолеть который может помочь и уже помогает 3D-печать клапанов Вентури. По словам гендиректора РусАТ Михаила Турундаева, мощности их компании позволяют изготавливать до 300 клапанов еженедельно. При их изготовлении, как уже сказано, используется биосовместимый полимер, а само изделие не требует дополнительной обработки.

Вслед за изготовлением опытных образцы российские атомщики готовы начать их серийное производство для поставки в медицинские учреждения. "Помимо клапанов, - уверяет Михаил Турундаев, - на отечественном оборудовании с помощью 3D-печати могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия".

На 3D-принтерах можно производить клапаны Вентури, маски дыхательные и респираторы

Глава "Росатома" Алексей Лихачев подтверждает и поддерживает такие намерения отраслевого интегратора в области аддитивных технологий. Как следует из его заявления, все компании атомной госкорпорации, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом.

Департамент коммуникаций ГК "Росатом" со ссылкой на гендиректора корпорации сообщил, что сведения о возможностях производства клапанов Вентури уже направлены в Минздрав, МЧС, Минобороны и Роспотребнадзор. Если будет запрос, такое производство может быть начато в России в кратчайшие сроки.