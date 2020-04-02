Коронавирус может помешать Абэ посетить Москву в мае

Распространение коронавируса может помешать планам премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Москву в мае для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на свои источники в правительстве.

Как отмечают журналисты, руководитель японского правительства Синдзо Абэ рассчитывал обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора и существующие между странами территориальные разногласия.

В феврале министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы ведомств условились продолжить общение в Токио, однако из-за пандемии коронавируса подготовка поездки Лаврова столкнулась с объективными сложностями.

Напомним, что в Японии продолжает быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. По последним данным, число инфицированных в Стране восходящего солнца с учетом заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess превысило 3,2 тысячи человек.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где число заразившихся насчитывает 587 человек. Только 1 апреля в столичном мегаполисе появилось 66 новых пациентов с положительными пробами на инфекцию. Не исключено, что в ближайшие дни в городе будет введен режим ЧС.