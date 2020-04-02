Новости

Коронавирус может помешать Абэ посетить Москву в мае 09:30
Во Владивостоке преподаватели моды приступили к шитью марлевых масок 09:30
В Перми от коронавируса умер второй человек 09:28
В Солнечном районе Хабаровского края введен противопожарный режим 09:27
В Челябинской области повысят оклады медикам, работающим с COVID-19 09:27
Нового руководителя омского здравоохранения нашли в Москве 09:26
8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиник 09:21
Перепись населения перенесут на следующий год 09:15
В Благовещенске записали песню о карантине на мобильные телефоны 09:14
Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе 09:11
В Челябинской области усилено полицейское патрулирование 09:10
"Внедорожник из прошлого века". Немцы оценили спецверсию УАЗ "Хантер" 09:01
Офтальмологи рекомендуют на время эпидемии отказаться от контактных линз 08:55
США эвакуируют дипломатов из разных стран мира из-за коронавируса 08:55
Президент Филиппин пригрозил расстрелом нарушителям карантина 08:50
Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год 08:50
В Прикамье выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента 08:49
Жительница Кузбасса "заразила" знакомую коронавирусом из мести 08:48
Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья 08:34
Некоторые особенности секретного бомбардировщика B-21 раскрыли в США 08:32
Профессор объяснил, влияет ли курение на риск заражения коронавирусом 08:30
В США изобрели велосипед со складными колесами 08:25
На Сахалин доставят миллион медицинских масок 08:25
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии 08:10
Можно ли оспорить штраф за выезд на встречку без разметки 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 09:30
Рубрика: В мире

Коронавирус может помешать Абэ посетить Москву в мае

Текст: Александр Ленин (Токио)

Распространение коронавируса может помешать планам премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Москву в мае для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на свои источники в правительстве.

Фото: EPA-EFE/TORU HANAI
Япония обновила дневной рекорд по числу заболевших коронавирусом

Как отмечают журналисты, руководитель японского правительства Синдзо Абэ рассчитывал обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора и существующие между странами территориальные разногласия.

В феврале министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы ведомств условились продолжить общение в Токио, однако из-за пандемии коронавируса подготовка поездки Лаврова столкнулась с объективными сложностями.

Напомним, что в Японии продолжает быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. По последним данным, число инфицированных в Стране восходящего солнца с учетом заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess превысило 3,2 тысячи человек.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где число заразившихся насчитывает 587 человек. Только 1 апреля в столичном мегаполисе появилось 66 новых пациентов с положительными пробами на инфекцию. Не исключено, что в ближайшие дни в городе будет введен режим ЧС.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
К ответственности за нарушения самоизоляции привлечены 1250 россиян
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния