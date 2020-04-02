Приказ министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 2 апреля 2020 года № 80 "О выдаче специальных пропусков гражданам для передвижения по территории Краснодарского края на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края"

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2019 г. № 129 "О введении режима повышением готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", приказываю:

1. Утвердить Порядок выдачи специального пропуска гражданам для передвижения по территории Краснодарского края на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края (далее - Специальный пропуск) и форму Специального пропуска согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Управлению государственного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники (Боязников А.В.) обеспечить выдачу Специальных пропусков в соответствии с Порядком и ведение реестра их выдачи.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить заместителя министра Мовсесяна Э.Е.

4. Приказ вступает в силу с 0 часов 00 минут 3 апреля 2020 г. и действует на период ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края"

Министр С.А.Штриков





Приложение 1

Утвержден приказом министерства гражданcкой обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 2 апреля 2020 года № 80

Порядок выдачи специального пропуска гражданам для передвижения по территории Краснодарского края на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи специального пропуска гражданам для передвижения по территории Краснодарского края на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края (далее - Специальный пропуск).

2. Специальные пропуска для передвижения по территории Краснодарского края министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края выдаются:

для граждан в случае их следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - постановление № 129);

для граждан, осуществляющих деятельность, которая связана с передвижением по территории Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановлением № 129 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки).

3. В целях получения Специальных пропусков государственные органы Краснодарского края, на которые возложены координация и (или) регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (далее - заявители) подают в министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - министерство) соответствующие предложения (заявки).

4. Заявители формируют свои предложения (заявки) на основании обращений организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, указанных в пункте 2 настоящего порядка, с учетом перечней организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановлением № 129, утвержденных главами муниципальных образований Краснодарского края.

5. Министерство в день поступления предложения (заявки) выдает уполномоченному представителю заявителя бланки Специальных пропусков установленной формы.

6. Заявители заполняют формы Специальных пропусков самостоятельно.

7. Информацию о Специальных пропусках, переданных лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, заявители ежедневно направляют в министерство не позднее 18 часов 00 минут по адресу электронной и karusel@mrbkk.ru по форме согласно приложению к настоящему Порядку.







