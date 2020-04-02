Кремль опроверг заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем

Президент России Владимир Путин не разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, как о том заявил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет. Не было такого разговора", - сообщил Песков РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил о переговорах Путина и бен Салмана после собственного разговора с саудовским принцем. Эти слова всколыхнули рынок нефти - цены на нее на биржах резко выросли.