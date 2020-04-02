Крупнейший продовольственный рынок во Франции превратят в морг

Из-за возросшей смертности в ходе пандемии коронавируса и нехватки мощностей решено переоборудовать в морг крупнейший продовольственный рынок Франции, находящийся под Парижем в коммуне Рёнжи. Об этом 2 апреля сообщает издание Le Parisien.

Решение об этом было принято руководством региона Иль-де-Франс. Предполагается, что переформатирование рынка в морг поможет разгрузить бюро ритуальных услуг и прекратить использование в качестве временных трупохранилищ контейнеров с охлаждением, установленных рядом с больницами, как это делается сегодня.

Как напоминает Le Parisien, это не первый случай перепрофилирования рынка, подобное уже происходило в 2003 году, когда смертность во Франции выросла из-за сильной жары.

Согласно последним данным, во Франции 51,2 тысяч заболевших, 3,5 тысяч скончались, 9,4 тысяч выздоровели.