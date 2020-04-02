Курс доллара снизился ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей

Торги на Московской бирже в четверг открылись ростом индексов и курса рубля.

Индекс МосБиржи вырос на 2,8%, до 2540 пунктов, индекс РТС вновь поднялся выше 1000 пунктов (+4,55% к закрытию среды). Рубль укрепился к доллару на 1,8%, до 77,4 рубля, к евро - на 2,1%, до 84,5 рубля.

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты. Без существенного снижения нефтяных котировок, курс рубля останется вблизи 79 рублей за доллар и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе", - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".