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02.04.2020 10:19
Рубрика: Экономика

Курс доллара снизился ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей

Текст: Игорь Зубков
Торги на Московской бирже в четверг открылись ростом индексов и курса рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индекс МосБиржи вырос на 2,8%, до 2540 пунктов, индекс РТС вновь поднялся выше 1000 пунктов (+4,55% к закрытию среды). Рубль укрепился к доллару на 1,8%, до 77,4 рубля, к евро - на 2,1%, до 84,5 рубля.

Фото: iStock
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"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты. Без существенного снижения нефтяных котировок, курс рубля останется вблизи 79 рублей за доллар и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе", - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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