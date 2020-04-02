Лукашенко остался доволен напряженным ритмом таможни

Число грузов, которые оформляются на белорусской границе, за январь-март текущего года увеличилось на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заверил 2 апреля главу государства председатель Государственного таможенного комитета РБ.

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Президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, принял Юрия Сенько, который в ходе своего доклада сообщил, в частности, что таможенники уже оформили 400 тысяч партий груза. В этой связи глава государства сделал акцент на том, что "граница - это большой показатель и лакмусовая бумажка функционирования экономики" и спросил у своего визави о его оценке процессов, происходящих в стране, через призму таможенного ведомства.

Состояние дел в белорусской экономике, пояснил свою позицию президент, - важнейший вопрос, поскольку "вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться". И какой будет эта жизнь, "во многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика для меня - вопрос номер один", - подчеркнул в очередной раз Лукашенко.

Он также поинтересовался, как складывается обстановка в коллективе таможенного комитета, есть ли среди сотрудников инфицированные коронавирусом. "Все-таки вы соприкасаетесь с иностранцами, которые порой подкидывают нам разные вирусы", - пояснил он.

Юрий Сенько доложил, что на таможне в первостепенном порядке оформляют в эти дни грузы со скоропортящимися продуктами питания и товарами первой необходимости. "Такая техническая возможность у нас имеется", - заверил он президента. "И россиянам вы же тоже помогаете? - уточнил Лукашенко. - Если нужно, можно вне очереди". "Это тоже можно сделать", - отрапортовал руководитель ведомства.

А говоря о работе таможни в целом, он с удовлетворением констатировал, что импорт на территорию Беларуси увеличился, а это отразилось и на платежах, которые его служба собирает в бюджет страны.

Кстати, по словам Сенько, среди его коллег заболевших коронавирусом на сегодняшний день нет. Сотрудники таможни, подчеркнул он, с ответственностью подходят к ситуации, используя индивидуальные средства защиты и выполняя рекомендации Министерства здравоохранения.