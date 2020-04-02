Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению двустороннего сотрудничества более глубоким содержанием, "создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития" Беларуси и России, говорится в поздравлении, которое 2 апреля направил председатель Высшего государственного совета СГ, президент РБ Александр Лукашенко президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем единения народов двух стран.

Глава государства в своем обращении отметил, что сегодня Минск и Москва находятся у порога нового объединительного этапа. Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества, констатировал Лукашенко, является серьезным заделом для достойного будущего народов Беларуси и России.

Президент, слова которого цитирует его пресс-служба, выразил убеждение, что двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.

Александр Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров СГ, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, председателю парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину, государственному секретарю СГ Григорию Рапоте и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.