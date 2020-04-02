Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19

До конца недели будет принято постановление правительства, позволяющие оперативно закупать за рубежом проверенные на практике тесты. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты в четверг.

"Вчера мы разговаривали с (вице-премьером - прим. - "РГ") Татьяной Алексеевной Голиковой. После принятого нами закона на время ЧС разрешено в ускоренном порядке закупать тест-системы", - сказала она, имея в виду закон, дающий право кабмину вводить режим ЧС и повышенной готовности, а также регулировать рынок лекарств в этих режимах.

"До этого требовалось длительное время для их (тестов) испытания, - напомнила Матвиенко. "Сейчас правительство до конца недели должно принять постановление, позволяющее закупать те тест-системы, которые проверены в других странах и работают", - добавила она.