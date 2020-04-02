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02.04.2020 17:44
Рубрика: Власть

Матвиенко просит производителей питьевой воды начать эксперимент по маркировке

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов способствовать тому, чтобы как можно большее число производителей бутилированной воды подключилось к эксперименту по ее маркировке.

Фото: iStock
Новый эксперимент сократит число нелегальной минералки в магазинах

"Я считаю, что добросовестные компании более, чем кто-либо другой, заинтересованы включиться в эту работу, потому что они поднимают все время тему контрафакта и неравных конкурентных условий", - сказала она на пленарном заседании в четверг.

Участники эксперимента, напомнила глава Совфеда, бесплатно получат оборудование, а сам процесс будет способствовать вытеснению с рынка недобросовестных производителей.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В январе начнется эксперимент по маркировке минеральной воды

В качестве успешных примеров маркировки других товаров спикер привела вино и молоко. По ее словам, теперь покупатель видит, где вино, а где - разбавленный виноматериал, где настоящее молоко, а где молочный продукт.

"Теперь надо так с водой: это минеральная вода из источника, это питьевая вода такая, а это вода из-под крана с добавленными туда солями", - считает глава Совфеда.

Напомним, эксперимент по маркировке воды начался 1 апреля 2020 года, он продлится до 1 марта 2021 года. В нем участвуют все виды бутилированной воды включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ. Участие в эксперименте добровольное для производителей.

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