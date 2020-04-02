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02.04.2020 10:42
Рубрика: Происшествия

МЧС посоветовало россиянам активнее обращаться к психологам

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС призвали не стесняться и активнее обращаться за поддержкой из-за тревог в связи с коронавирусом.

Спасатели исходят из того, что сама ситуация с эпидемией является крайне стрессовой и необычной, хотя, как поясняют психологи МЧС, "определенный уровень тревоги необходим, именно он помогает относиться серьезнее к возможным опасностям и соблюдать необходимые меры предосторожности". Но у нас, в отличие от западных стран, нет привычки по любому поводу звонить психотерапевту.

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Зато в нашей стране высок авторитет экстренных служб, и они могут помочь.

- Острые эмоциональные переживания могут привести к ухудшению состояния в целом. Любая неопределенность и неизвестность повышают уровень тревожности у людей, поэтому могут появляться страхи - это и страх заболеть, и страх потери близких, стабильности и определенности в жизни. В Москве и других регионах работают круглосуточные телефоны доверия, на которые можно обратиться и получить помощь специалиста, - сообщила начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС Лидия Тимофеева агентству ТАСС.

Также непростое испытание для многих - самоизоляция, когда людям в условиях тесноты необходимо личное пространство или же, наоборот, слишком одиноко от сидения одному в четырех стенах.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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- Раньше графики всех членов семьи были распланированы, а сейчас получается, что с резким изменением ритма жизни вся семья оказывается в замкнутом пространстве. Это может оказаться непростым испытанием даже для очень близких отношений, поэтому мы бы рекомендовали не забывать о режиме, составить график так, чтобы у каждого члена семьи был предусмотрен определенный перечень дел, - так считает начальник отдела дистанционных методов психологического консультирования и информационной поддержки ЦЭПП МЧС Елена Варфоломеева.

При этом, как полагают в МЧС, наиболее действенными в сложившейся ситуации являются простые рецепты - например, заняться тем, на что раньше не хватало времени: от самых простых бытовых вещей до саморазвития. Благо, что книги и интернет есть практически в каждом доме.

Не надо забывать и о близких, которые живут отдельно. "Им лучше звонить регулярно, несколько раз в день в одно и то же время. Любая стабильность и режим в такой ситуации дают ощущение уверенности", - дала совет Елена Варфоломеева.

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