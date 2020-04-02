МИД призвал США проявить гуманизм к российским заключенным на фоне пандемии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил своему американскому коллеге Майклу Помпео послание, в котором призвал Вашингтон на фоне пандемии проявить гуманизм к россиянам, которые сейчас находятся в тюрьмах в США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы долгое время добиваемся от Вашингтона освобождения и Константина Ярошенко, и Виктора Бута, и Богданы Осиповой, кстати говоря Романа Селезнева, очень многих других... Более недели назад, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США господину Помпео очередное послание на этот счет, призывая проявить гуманизм в условиях реальной опасности для их здоровья", - заявила дипломат.

Ранее освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась к Лаврову с просьбой связаться с руководствами других стран и попросить их в связи с опасностью заражения коронавирусом депортировать или хотя бы изменить условия содержания российских граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств.