Новости

Британия установила рекорд по числу новых пациентов с коронавирусом 17:13
На свалке под Костромой нашли убитого младенца 17:10
Жители Липецка в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах 17:07
Онлайн-экскурсии "Из метро" посмотрели 40 тысяч человек 17:06
В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе 17:06
Haval уберет из России свой самый популярный кроссовер 17:01
В Мосгордуме назвали "спящим" штраф для автомобилистов во время изоляции 16:59
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке 16:53
Могли заразиться от врача. В ивановской больнице выявили 9 случаев COVID-19 16:49
Православная община Таиланда предлагает кров застрявшим в стране туристам 16:48
Разработан новый способ измерения уровня сахара у диабетиков 16:29
Видео: как Москва привыкает к режиму самоизоляции 16:28
У одного из спортсменов на базе "Новогорск" выявлен коронавирус 16:27
В Беларуси открылась весенняя сессия парламента 16:26
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице 16:25
В Совфеде сообщили о подготовке закона об упрощенном банкротстве физлиц 16:23
Редкие артефакты Римской империи обнаружены в Англии 16:23
На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей 16:15
Главврач больницы в Коммунарке пригласил врачей и лаборантов на работу 16:14
В КЧР во время самоизоляции нуждающимся выдадут гуманитарную помощь 16:13
МИД призвал США проявить гуманизм к российским заключенным на фоне пандемии 16:11
В Крыму март не оправдал надежды на приток воды 16:09
Семиместный Hyundai Creta будет маленьким Palisade 16:06
УФАС Петербурга ежедневно контролирует цены на маски и продукты 16:03
Крупнейший продовольственный рынок во Франции превратят в морг 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 16:11
Рубрика: Власть

МИД призвал США проявить гуманизм к российским заключенным на фоне пандемии

Текст: Диана Ковалева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил своему американскому коллеге Майклу Помпео послание, в котором призвал Вашингтон на фоне пандемии проявить гуманизм к россиянам, которые сейчас находятся в тюрьмах в США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
В США жертвами коронавируса стали более 5 тысяч человек

"Мы долгое время добиваемся от Вашингтона освобождения и Константина Ярошенко, и Виктора Бута, и Богданы Осиповой, кстати говоря Романа Селезнева, очень многих других... Более недели назад, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США господину Помпео очередное послание на этот счет, призывая проявить гуманизм в условиях реальной опасности для их здоровья", - заявила дипломат.

Ранее освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась к Лаврову с просьбой связаться с руководствами других стран и попросить их в связи с опасностью заражения коронавирусом депортировать или хотя бы изменить условия содержания российских граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19 Дело Виктора Бута Дело летчика Ярошенко Освобождение Марии Бутиной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом