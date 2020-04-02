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02.04.2020 21:07
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов

Текст: Екатерина Петрова

Минэкономразвития предложило запретить возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников. Министерство внесло на рассмотрение правительства проект постановления о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников, говорится в сообщении ведомства.

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Документ подготовлен в соответствии с принятым на этой неделе законом, который наделяет правительство такими полномочиями в рамках реализации антикризисных мер.

Планируется, что мораторий на банкротство будет введен в отношении тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавируса. Также к категории защищенных мораторием должников будут отнесены определенные актами президента и правительства системообразующие организации, стратегические предприятия и акционерные общества. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев с момента официального опубликования постановления правительства.

Список видов деятельности в пострадавших отраслях, на которые распространится мораторий, пока не опубликован. Те из них, что окажутся в перечне, будут временно защищены от заявлений кредиторов о возбуждении дел о банкротстве. В этот период не будут начисляться неустойки, включая штрафы и пени за неисполнение обязательств, платежей.

Данное решение не означает, что текущие процедуры о банкротстве будут приостановлены, рассказал бизнес-юрист, эксперт Pro bono public Сергей Гебель. Речь идет о том, что не будут возбуждаться новые дела о несостоятельности.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В силе останутся ограничения на распоряжение в судебном порядке имуществом должников. Не будут сняты аресты с имущества в рамках исполнительного производства. Должники во время моратория не смогут совершить каких-либо действий со своими активами. Выплата дивидендов, распределение прибыли - все это также будет заморожено.

Тем компаниям, которым удается остаться на плаву, вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов советует включать в хозяйственные договоры пункт о возможности решения споров при помощи медиации. В будущем это может пригодиться, если стороны пожелают ускорить процесс. "Можно также указывать альтернативную третейскую оговорку - тогда споры будут рассматриваться наиболее быстро", - говорит Кузнецов.

Еще одна рекомендация для бизнеса - ввести расчеты с поставщиками через эскроу-агентов. Для этого нужно обратиться в банк или организацию, которая оказывает юридические услуги за открытием номинального счета. На него компания перечисляет деньги. Забрать их со счета поставщик сможет только после того, как оказана услуга, привезен товар. "Деньги на таком счете находятся вне зоны риска", - подчеркнул Кузнецов. Сэкономить бюджет компании в нынешних условиях удастся и за счет более тщательного подбора партнеров для ведения бизнеса. Эксперты советуют сотрудничать с проверенными компаниями, которые аккредитованы в российских торгово-промышленных палатах, входят в профильные ассоциации.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минэкономразвития

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