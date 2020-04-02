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02.04.2020 16:50
Рубрика: Власть

Минюст предложил меры поддержки адвокатуры в период режима самоизоляции

Текст: Владислав Куликов
Минюст России предлагает распространить на адвокатов меры поддержки, разрабатываемые правительством Российской Федерации в отношении малого и среднего бизнеса в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, который обусловлен возложением на них публично значимой функции по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренных статьей 48 Конституции Российской Федерации", подчеркнули в Министерстве юстиции России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко выразил признательность Министерству юстиции РФ, обратившему внимание на потребности адвокатуры, о которых ФПА сообщила в ведомство несколько дней назад.

Кстати, так совпало, что в среду утром в режиме видеоконференцсвязи прошло расширенное заседание Совета ФПА РФ, на котором обсуждались актуальные для российской адвокатуры вопросы и проекты ряда документов.

"На сегодняшний день ничего более актуального, чем пандемия коронавирусной инфекции, для российской адвокатуры нет", - подчеркнул президент ФПА РФ Юрий Пилипенко.

По его словам, существующая угроза здоровью адвокатов, введенный режим самоизоляции, принимаемые в различных регионах меры по ограничению передвижения, изменения в порядке работы судов, следственных изоляторов, других органов и учреждений серьезно влияют на осуществление адвокатской деятельности. Все это вызывает необходимость принятия адвокатской корпорацией мер, направленных на обеспечение баланса при реализации адвокатами в ходе осуществления ими профессиональной деятельности таких конституционных гарантий, как право на получение гражданами квалифицированной юридической помощи и право на жизнь и охрану здоровья.

Как стало известно, еще в понедельник, 30 марта, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратился к министру юстиции РФ с официальным письмом, в котором изложил предложения по поддержке адвокатуры. Защитники были услышаны.

"Мы признательны Министерству юстиции РФ, обратившему внимание на потребности адвокатуры, о которых мы сообщили в ведомство несколько дней назад, - сказал Юрий Пилипенко. - Сегодня Совет ФПА РФ принял соответствующее заявление, с которым можно ознакомиться на нашем сайте. Адвокаты имеют право на внимание со стороны государства в этот сложный период времени".

Как сказано в обращении Совета Федеральной палаты адвокатов, при определении размера оплаты вознаграждения адвоката, работающего по назначению (то есть, когда он предоставляется человеку государством), гонорар должен рассчитываться по тарифам, предусмотренным для выходных и приравненных к ним нерабочих дней.

Предлагается также ввести полный или частичный мораторий на один год (до декабря 2021 г.) на уплату адвокатами фиксированных взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст Проблемы адвокатуры

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