Минкульт перенесет сроки производства отечественных фильмов

Департамент кинематографии Министерства культуры РФ проинформировал кинокомпании о мерах поддержки в условиях временного ограничения деятельности. И это - первый важный шаг с момента вступления в должность Дениса Агаронова.

Подробнее о сути новости. Минкульт принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Это означает, что организации кинематографии, заключившие с Минкультуры соглашения о предоставлении субсидии на производство национальных фильмов, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам.

"Вопросы переноса сроков производства и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Штрафные санкции к таким компаниям применяться не будут. В настоящий момент кинокомпаниям направлены разъяснительные письма о порядке переноса сроков производства", - прокомментировала ситуацию Министр культуры РФ Ольга Любимова.

26 марта возможность внесения изменений кинокомпаниями в календарно-постановочные планы обсуждалась в ходе встречи Министра культуры с представителями киноотрасли.