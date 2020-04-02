Минобрнауки: Студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме

Все организации, подведомственные Минобрнауки России, 1 апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На второй квартал 2020 года 248 вузов получили почти 13 млн. рублей, 511 научных организаций - более 178 млн. рублей. В том числе профинансированы стипендии Президента и Правительства.

Напомним, министр науки и высшего образования Валерий Фальков за последние дни не раз подчеркивал: соцгарантии студентов и преподавателей сохранятся, несмотря на переход вузов на дистанционное обучение.

"Мы ставим себе задачу, чтобы все социальные права студентов и сотрудников университетов, в первую очередь преподавателей, были защищены в полном объеме, - цитирует пресс-служба министра. - Переход на дистанционное обучение не является причиной для изменения оплаты труда".