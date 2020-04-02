Минприроды заявило о нехватке мусорных контейнеров

Регионы России всего на 57% обеспечены контейнерами для сбора мусора, следует из письма главы Минприроды. Там же говорится, что ведомство совместно с госкомпанией "Российский экологический оператор" (курирует проведение мусорной реформы - РГ) в 2019 году опросили власти регионов об уровне оснащенности контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), без учета их раздельного сбора. "По субъектам Российской Федерации данный показатель варьируется в пределах от 3% в республике Ингушетия до 100% в Ивановской и Тульской областях", - приводит РБК выдержку из письма Дмитрия Кобылкина.

Он также указывает, что значительная часть мусорных контейнеров в России нуждается в ремонте или замене - в целом по стране таких 16%. Но, ситуация по регионам сильно варьируется, так по данным Минприроды", в Магаданской области требуется заменить 83% контейнеров для смешанных отходов, а в Удмуртии всего 3%. Не заявили о потребности в замене только в 18 регионах.

РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что в целом цена вопроса по оснащению мусорными контейнерами составляет около 12 млрд руб. заявка на которые была ранее направлена в Минфин. В министерстве полагают, что этих бюджетных средств будет достаточно для закупки и установки контейнеров для раздельного и смешанного сбора твердых коммунальных отходов.

Как следует из письма Дмитрия Кобылкина в профильный комитет Госдумы, по подсчетам Российского экологического оператора в 2019 году, для закупки контейнеров для смешанного сбора отходов необходимо 9,7 млрд руб., на них можно приобрести или заменить 748,4 тыс. контейнеров, что составляет 63% от заявленной потребности регионов. На контейнеры для раздельного сбора отходов потребуется около 3 млрд руб.

Сейчас содержание контейнеров и контейнерных площадок входит в список полномочий местной власти, приводятся в материале пояснения представителя Минприроды. "Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки. Соответственно, многим субъектам этой суммы недостаточно", - отмечается в статье.