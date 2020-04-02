Мишустин: Меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от министерств и ведомств не затягивать с подготовкой подзаконных актов для пакета федеральных законов, принятых в связи с распространением коронавируса.

"Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их - до конца недели, - указал он на заседании правительства. - Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно".

Отдельные постановления кабмина, напомнил Мишустин, потребуются к законам об изменениях в Налоговый кодекс и к закону о банкротстве, к поправкам в закон о Центральном банке и тем, которые относятся к Бюджетному кодексу.