Коронавирус вносит изменения не только в жизнь простых граждан, но и в работу органов власти. Очередное заседание правительства прошло в удаленном формате - все его участники вышли на связь из своих кабинетов и получили максимально короткие сроки на подготовку новых постановлений.

Рабочая повестка тоже по-прежнему наполнена вопросами противодействия негативному влиянию инфекции на экономику и благосостояние граждан. В среду президент подписал большой пакет соответствующих законопроектов. "Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу, - указал премьер-министр Михаил Мишустин подчиненным. - Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента". Понадобятся постановления и распоряжения, затрагивающие разные сферы экономики, отдельные документы будут внесены к законам об изменениях в Налоговый кодекс и к закону о банкротстве. "С подготовкой этих документов затягивать нельзя, - заявил председатель правительства. - Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их - до конца недели. Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно".

Ряд решений оформлены в четверг. Правительство упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе переводя услугу в электронный формат. "Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до десяти рабочих дней, - сообщил Мишустин. - Средства будут перечислять вдвое быстрее - за пять дней вместо десяти. Маткапитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке".

Внесены изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата составит не менее половины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе. "В общей сложности на эти цели будет выделено более 136 миллиардов рублей, из них почти 105 миллиардов - средства федерального бюджета", - напомнил глава кабмина.

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократятся с одного месяца до десяти рабочих дней

Не оставлены один на один с обстоятельствами те россияне, которые в разгар пандемии застряли за рубежом. На их поддержку правительство подготовило 500 миллионов рублей. "В первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно", - подчеркнул Мишустин. При необходимости им будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. МИД, минтрансу и Росавиации ранее было дано поручение составить четкий график возвращения граждан домой, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут прилететь на родину.

Для поддержки экономики кабинет министров готовит второй пакет антикризисных мер. Пока же малому и среднему бизнесу резервируются 2,6 миллиарда рублей под льготное кредитование на неотложные нужды. "В первую очередь на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг", - отметил премьер. Кроме того, из резервного фонда выделяются 5 миллиардов рублей на субсидии банкам для отсрочки платежей по кредитам, которые были выданы МСП ранее. "В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 миллиардов рублей. Это серьезная нагрузка для кредитных организаций", - сказал глава кабмина.

Крупные предприятия, критически важные для экономики страны, тоже находятся под пристальным вниманием властей, в том числе оборонно-промышленный комплекс. Правительство хочет ускорить размещение заданий государственного оборонного заказа за счет заключения госконтрактов с единственными поставщиками по ориентировочным ценам. "Мы также предлагаем осуществлять 80-процентное авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов", - сообщил премьер-министр. Это позволит обеспечить более планомерную загрузку производств. Кроме того, весь объем закупок авиационной и автомобильной техники, рассчитанный на срок до 2027 года, может быть проведен в более короткие сроки - до 2024 года. Это, рассчитывают в правительстве, положительно скажется на рентабельности предприятий, а заодно обеспечит опережающую поставку техники. Для других отраслей российской промышленности предлагается увеличение до 50 процентов доли авансирования предприятий, исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд. Сейчас предусмотрено только 30-процентное авансирование.

Между тем

Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего Резервного фонда более 350 миллионов рублей. "Это касается и членов семей погибших, инвалидов, участников войны", - заявил Михаил Мишустин.