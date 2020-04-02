Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц

Intel официально представила новые процессоры 10-го поколения, которые предназначены для высокопроизводительных ноутбуков. Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.

Компания сообщает о приросте производительности в играх с новым процессором Core i9-10980HK. Так, при разрешении 1920 х 1080 пикселей частота кадров в игре Assassin's Creed Odyssey стала выше на 23%, Red Dead Redemption 2 - на 54% и на 27% в World Of Tanks. Показатели сравнивали с процессором Сore i7-7700HQ.

Новые процессоры Intel конкурируют с недавно анонсированными новинками AMD. Причем последние используют новый техпроцесс - 7 нм, но частота у них ниже - 4,4 ГГц.