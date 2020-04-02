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2 апреля 2020 г.

Распоряжение министерства здравоохранения Московской области от 1 апреля 2020 года № 25-Р "О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 25.03.2020 № 22-Р "О переводе больных с инфекционными заболеваниями (за исключением больных с заболеванием COVID-19) на период обострения эпидемиологической обстановки в Московской области"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

1. Внести в распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 25.03.2020 № 22-Р "О переводе больных с инфекционными заболеваниями (за исключением больных с заболеванием COVID-19) на период обострения эпидемиологической обстановки в Московской области" изменение, утвердив в новой редакции прилагаемую к настоящему распоряжению схему № 3 перевода больных детей с инфекционными заболеваниями, находящихся на стационарном лечении (за исключением больных заболеванием COVID-19).

2. Управлению организационной и документационной работы Министерства здравоохранения Московской области обеспечить:

1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области;

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Московской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями об

источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в 7-дневный срок после дня первого его официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра здравоохранения Московской области Е.Ю.Огневу.

Министр здравоохранения Московской области С.А.Стригункова



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Приложение к распоряжению
(pdf, PDF, 44 Кб)