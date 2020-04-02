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На 95-м году жизни умер легендарный гитарист Баки Пиццарелли

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    02.04.2020, 15:34
Текст:   Козьма Лоханкин

В Нью-Джерси умер легендарный гитарист Джон Пол "Баки" Пиццарелли. Звезде джаза и свинга было 94 года. Об этом сообщает NJArts.

Баки всю жизнь прожил в Нью-Джерси и внесён в зал славы города.

У него была выдающаяся и долгая карьера, за время которой он успел поработать с такими культовыми музыкантами, как Фрэнк Синатра, Майлз Дэвис, Пол Маккартни и другие. В частности, он сыграл две песни в альбоме сэра Пола 2012 года Kisses on the Bottom, состоящем в основном из народных песен.

Причина смерти пока не называется, но известно, что Пиццарелли перед смертью боролся с рядом заболеваний.

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