На смартфонах Huawei в России заработали NFC-платежи без Google

Российские владельцы смартфонов Huawei получили доступ к функции бесконтактной оплаты товаров в магазинах через сервис "Кошелек Pay". Приложение, позволяющее заплатить на кассе при помощи NFC, доступно в фирменном каталоге приложений Huawei App Gallery.

В настоящее время с сервисом сотрудничают 40 банков, включая Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Открытие, Россельхозбанк и другие. Платить бесконтактным образом можно везде, где принимаются бесконтактные карты. Добавить в кошелек можно карты MasterCard.

В настоящее время "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, в дальнейшем его планируется предустановить на все флагманы компании, а позднее - на другие модели Huawei и Honor, представленные в России.

Сейчас в России наиболее широко представлены три системы бесконтактной оплаты - Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.