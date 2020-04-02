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На смартфонах Huawei в России заработали NFC-платежи без Google

Текст:   Антон Благовещенский
02.04.2020,  
12:39
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские владельцы смартфонов Huawei получили доступ к функции бесконтактной оплаты товаров в магазинах через сервис "Кошелек Pay". Приложение, позволяющее заплатить на кассе при помощи NFC, доступно в фирменном каталоге приложений Huawei App Gallery.

В настоящее время с сервисом сотрудничают 40 банков, включая Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Открытие, Россельхозбанк и другие. Платить бесконтактным образом можно везде, где принимаются бесконтактные карты. Добавить в кошелек можно карты MasterCard.

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В настоящее время "Кошелек Pay" работает на флагманских Huawei P40, в дальнейшем его планируется предустановить на все флагманы компании, а позднее - на другие модели Huawei и Honor, представленные в России.

Сейчас в России наиболее широко представлены три системы бесконтактной оплаты - Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

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