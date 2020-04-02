Карантин заставил сидеть дома. Тяжко! Но для кого-то, может, это небывалая возможность как следует выспаться? Недостаток сна крайне негативно сказывается на организме человека. В частности, недосыпание даже на протяжении нескольких дней может привести к заметному снижению активности генов. К такому выводу пришли ученые из Суррейского университета Великобритании, исследовавшие влияние сна на здоровье пациентов.

Раньше ученые связывали недосып с такими недугами, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, ослабление функции мозга. Однако до сих пор было неясно, в чем именно заключается эта связь. Британские специалисты провели анализ крови у почти тридцати добровольцев, которые первую неделю спали по десять часов в день, а вторую - менее шести. Выяснилось, что хроническое недосыпание привело к снижению активности более чем 700 генов. А это, в свою очередь, вызвало нарушение определенных химических процессов внутри человека.

Расстройство сна не только сбило внутренний биоритм испытуемых, но также сказалось на иммунной системе и метаболизме клеток. Очевидно, что сон играет ключевую роль в восстановительных процессах и поддержании функционального состояния нашего организма. А неспособность вырабатывать новые клетки и заменять ими старые, по мнению исследователей, может привести к возникновению дегенеративных заболеваний.

Кстати, эти результаты переплетаются с исследованиями в области возможности… замены сна. Но, во всяком случае пока, исследователи убеждены, что именно здоровый сон имеет фундаментальное значение для здоровья.