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02.04.2020,  
08:32
Текст:  Алексей Иванов

Некоторые особенности секретного бомбардировщика B-21 раскрыли в США

Фото: U.S. Air Force Фото: U.S. Air Force
Фото: U.S. Air Force

Перспективный бомбардировщик ВВС США B-21 Raider, по всей видимости, не будет выполнять боевые операции на малой высоте. Ранее эксперты высказывали такое предположение, исходя из конструкции летательного аппарата, представленной на эскизах. Теперь же гипотеза получила подтверждение со стороны руководства американских ВВС.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Как пишет портал Aviation Week, сейчас военно-воздушные силы США вступают в обязательный юридический процесс по оценке воздействия нового бомбардировщика на окружающую среду в местах постоянного базирования. В связи с этим военным пришлось предоставить общественности чуть больше информации. "Не предполагается, что B-21 будет использовать учебные маршруты на малой высоте", - говорится в частности на одном из информационных постеров ВВС США.

К слову, ныне стоящий на вооружении бомбардировщик B-2 первоначально тоже задумывался как высотный, но изменение требований в последний момент заставило производителя перепроектировать бомбардировщик, чтобы он мог выполнять миссии и на малой высоте. В результате задняя часть приобрела не простую W-образную форму, а стала напоминать скорее пилу. B-2, как и его предшественники - B-52 и B-1B - нуждается в тренировочных маршрутах на малой высоте. Хвостовая часть B-21 в текущем дизайне напоминает оригинальный вариант B-2.

Также "ожидается, что шум двигателя B-21 будет меньше, чем у B-1B, и примерно такой же или меньше, чем у B-2", - следует из новых данных, предоставленных ВВС США. По мнению автора Aviation Week, это говорит о том, что на B-21 будет использоваться реактивный двигатель без форсажной камеры, как на дозвуковом B-2. На сверхзвуковые B-1B ставятся силовые установки с возможностью форсажа.

Как уже сообщала "РГ", по нынешнему графику первый полет новинки ВВС США запланирован на 2021 год, а принятие на вооружение - на середину 2020-х. Однако многие эксперты, в том числе бывшие американские военные, сомневаются в реалистичности этих сроков.

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