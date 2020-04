Новый список краснокнижных животных принят в России

Минприроды России впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Включена и касатка, и косатка.

Работа велась длительный период. Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в 10 лет. Ранее и список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки новой редакции вызывали немало споров.

В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам - млекопитающим и птицам - в Список занесено 43 новых объекта.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие. Сайгак также входит в перечень приоритетных объектов животного мира, меры по сохранению которого реализуются в рамках федерального проекта по сохранению биоразнообразия национального проекта "Экология".

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Виды (подвиды, популяции) птиц и млекопитающих, впервые занесенных в Красную книгу Российской Федерации:

Класс Птицы - Aves

1. Чернозобая гагара - Gavia arctica (популяция юга Дальнего Востока (Амурская и Сахалинская обл., Хабаровский и Приморский края)

2. Красношейная поганка - Podiceps auritus

3. Малая колпица - Platalea minor

4. Серый гусь - Anser anser (Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пензенская область, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ)

5. Гуменник - Anser fabalis - западный лесной гуменник - Anser fabalis fabalis (Республика Алтай, Архангельская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) - сибирский таежный гуменник - Anser fabalis middendorffii (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Магаданская область, Новосибирская область, Чукотский автономный округ)

6. Касатка - Anas falcata (за исключением Приморского края)

7. Очковая гага - Somateria fischeri

8. Сибирская гага - Polysticta stelleri

9. Камчатский тетеревятник - Accipiter gentilis albidus

10. Большой подорлик - Aquila clanga (вид целиком; раньше были только 2 популяции)

11. Кобчик - Falco vespertinus

12. Большая белая куропатка - Lagopus lagopus major

13. Чернобрюхий глухарь - Tetrao urogallus major

14. Морской зуёк - Charadrius alexandrinus

15. Хрустан - Eudromias morinellus

16. Краснозобик - Calidris ferruginea (популяции Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа)

17. Большой песочник - Calidris tenuirostris

18. Исландский песочник - Calidris canutus - новосибирский п/вид - C. c. piersmai - чукотский п/вид - C. c. rogersi

19. Большой кроншнеп - Numenius arquata Новая редакция: - номинативный п/вид - N. a. arquata (популяции Калининградской обл., Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, за исключением Кировской обл. и Пермского края) - степной большой кроншнеп - N. a. suschkini

20. Степной средний кроншнеп - Numenius phaeopus alboaxillaris

21. Малый веретенник - Limosa lapponica - восточно-сибирский малый веретенник - Limosa lapponica menzbieri - анадырский малый веретенник - Limosa lapponica anadyrensis

22. Клуша - Larus fuscus

23. Северо-атлантическая тонкоклювая кайра - Uria aalge hyperborea (балтийская популяция)

24. Балтийский чистик - Cepphus grylle grylle

25. Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur

26. Сизоворонка - Coracias garrulus

27. Малый черноголовый дубонос - Eophona migratoria

28. Дубровник - Emberiza aureola 29. Овсянка-ремез - Emberiza rustica

Класс Млекопитающие - Mammalia

1. Восточный длиннокрыл - Miniopterus fuliginosus Обыкновенный длиннокрыл разделен на два вида: обыкновенный длиннокрыл и восточный длиннокрыл.

2. Европейская широкоушка - Barbastella barbastellus

3.Черношапочный сурок - Marmota camtschatica - камчатский п/вид - M. c. camtschatica (чукотская популяция).

4. Крапчатый суслик - Spermophilus suslicus

5. Индийский дикобраз - Hystrix indica

6. Песец - Alopex lagopus - берингийский п/вид - A. l. beringensis

7. Полосатая гиена - Нyaena hyaena

8. Каспийский тюлень - Phoca caspica

9. Тюлень-монах - Monachus monachus

10. Северный олень - Rangifer tarandus - европейский п/вид - R.t. tarandus (мурманская западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции) - сибирский лесной п/вид - R. t. valentinae (алтае-саянская и ангарская популяции за исключением Республики Тыва) - охотский п/вид - R.t. phylarchus (камчатская популяция)

11. Сайгак - Saiga tatarica

12. Сибирский горный козел - Capra sibirica (восточно-саянская популяция за исключением Республики Тыва)

13. Снежный баран - Ovis nivicola - кодарский п/вид - O.n. kodarensis

14. Косатка - Orcinus orca (дальневосточная плотоядная популяция)