Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой против Тони Фергюсона в августе или сентябре.

Нурмагомедов в четверг провел трансляцию в Instagram, где рассказал о том, когда будет готов провести бой против Фергюсона, который после отказа россиянина от поединка из-за пандемии коронавируса уже успел наговорить немало гадостей в адрес чемпиона. Он обвинил россиянина в трусости и призвал лишить титула.

Однако сам Хабиб уверил, что от идеи провести бой с Фергюсоном он не отказался даже несмотря на то, что нынешний раз стал уже пятым, когда поединок не состоялся по разным причинам.

"UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться там. Если это все закончится", - сказал Нурмагомедов.

Что касается боя, намеченного на 18 апреля, то пока СМИ называют трех бойцов, которые могут заменить Нурмагомедова: ирландец Конор Макгрегор, американец Дастин Порье и Джастин Гэйтжи.