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02.04.2020 13:08
Рубрика: Экономика

Объем потребления электроэнергии в РФ за неделю сократился на 10%

Текст: Светлана Ментюкова

Объем электропотребления в энергосистемах России с 26 марта сократился на 10%, о чем свидетельствуют данные сайта системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС).

Фото: AP
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По данным ежедневного мониторинга ЕЭС, если 26 марта 2020 года пиковое значение среднего потребления электроэнергии находилось на уровне 133 тыс. МВт, и незначительно отставало от мощности генерации 135 тыс. МВт, то на четверг 2 апреля эти показатели составили - 120 тыс. МВт и 122,2 тыс. МВт соответственно. Сокращение потребления за неделю составило 9,8%.

При этом, по данным ОЭС Центр 4 апреля пиковая мощность потребления электроэнергии пришлась на 28 тыс. МВт, при уровне генерации - 25,45 тыс. МВт, неделей ранее эти показатели находились на уровне 30,75 тыс. МВт и 28,7 тыс. МВт.

Как сообщалось ранее, в качестве мер, направленных на сдерживание короновируса, россиянам было рекомендовано перейти на удаленную работу. С 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. Аналогичные меры приняты и в других регионах РФ.

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