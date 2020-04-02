Объем потребления электроэнергии в РФ за неделю сократился на 10%

Объем электропотребления в энергосистемах России с 26 марта сократился на 10%, о чем свидетельствуют данные сайта системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС).

По данным ежедневного мониторинга ЕЭС, если 26 марта 2020 года пиковое значение среднего потребления электроэнергии находилось на уровне 133 тыс. МВт, и незначительно отставало от мощности генерации 135 тыс. МВт, то на четверг 2 апреля эти показатели составили - 120 тыс. МВт и 122,2 тыс. МВт соответственно. Сокращение потребления за неделю составило 9,8%.

При этом, по данным ОЭС Центр 4 апреля пиковая мощность потребления электроэнергии пришлась на 28 тыс. МВт, при уровне генерации - 25,45 тыс. МВт, неделей ранее эти показатели находились на уровне 30,75 тыс. МВт и 28,7 тыс. МВт.

Как сообщалось ранее, в качестве мер, направленных на сдерживание короновируса, россиянам было рекомендовано перейти на удаленную работу. С 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. Аналогичные меры приняты и в других регионах РФ.