Большая часть заболевших вновь, как и прежде, в столице - 595. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Далее распределение по регионам такое:
1. Москва - 595
2. Московская область - 43
3. Санкт-Петербург - 22
4. Нижегородская область - 13
5. Ленинградская область - 11
6. Республика Дагестан - 10
7. Калининградская область - 7
8. Пермский край - 7
9. Ставропольский край - 5
10. Оренбургская область - 5
11. Свердловская область - 5
12. Республика Бурятия - 5
13. Красноярский край - 5
14. Липецкая область - 4
15. Мурманская область - 4
16. Ростовская область - 4
17. Иркутская область - 4
18. Вологодская область - 3
19. Калужская область - 2
20. Республика Коми - 2
21. Республика Северная Осетия - 2
22. Республика Башкортостан - 2
23. Республика Марий Эл - 2
24. Самарская область - 2
25. Ямало-Ненецкий АО - 2
26. Омская область - 2
27. Белгородская область - 1
28. Республика Адыгея - 1
29. Алтайский край - 1
Всего в стране зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах.
Выздоровели за последние сутки 45 человек: Москва - 25, Свердловская область - 7, Республика Саха (Якутия) - 3, Челябинская область - 2, Республика Коми - 1, Краснодарский край - 1, Республика Крым - 1, Ивановская область - 1, Ставропольский край - 1, Калужская область -1, Приморский край -1, Пермский край -1. Всего выписано из больниц 235 пациентов.
Умерли за сутки 6 человек с коронавирусом: Москва - 3, Московская область -1, Пермский край - 1, Чеченская республика - 1. Летальных случаев за весь период - 30.