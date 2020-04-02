В России за сутки COVID-19 заболел еще 771 человек в 29 регионах.

Большая часть заболевших вновь, как и прежде, в столице - 595. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Далее распределение по регионам такое:

1. Москва - 595

2. Московская область - 43

3. Санкт-Петербург - 22

4. Нижегородская область - 13

5. Ленинградская область - 11

6. Республика Дагестан - 10

7. Калининградская область - 7

8. Пермский край - 7

9. Ставропольский край - 5

10. Оренбургская область - 5

11. Свердловская область - 5

12. Республика Бурятия - 5

13. Красноярский край - 5

14. Липецкая область - 4

15. Мурманская область - 4

16. Ростовская область - 4

17. Иркутская область - 4

18. Вологодская область - 3

19. Калужская область - 2

20. Республика Коми - 2

21. Республика Северная Осетия - 2

22. Республика Башкортостан - 2

23. Республика Марий Эл - 2

24. Самарская область - 2

25. Ямало-Ненецкий АО - 2

26. Омская область - 2

27. Белгородская область - 1

28. Республика Адыгея - 1

29. Алтайский край - 1

Всего в стране зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах.

Выздоровели за последние сутки 45 человек: Москва - 25, Свердловская область - 7, Республика Саха (Якутия) - 3, Челябинская область - 2, Республика Коми - 1, Краснодарский край - 1, Республика Крым - 1, Ивановская область - 1, Ставропольский край - 1, Калужская область -1, Приморский край -1, Пермский край -1. Всего выписано из больниц 235 пациентов.

Умерли за сутки 6 человек с коронавирусом: Москва - 3, Московская область -1, Пермский край - 1, Чеченская республика - 1. Летальных случаев за весь период - 30.