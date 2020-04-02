"Одноклассники" переводят собственные шоу в формат видеозвонков

Не только телеканалы, но и социальные сети меняют форматы собственных регулярных онлайн-шоу. Так, портал "Одноклассники", в связи с режимом самоизоляции в Москве, объявил, что теперь их популярное шоу "ОК на связи!" (гостями были Константин Эрнст, Константин Хабенский и другие) и онлайн-викторина "Ботаник" будут выходить в формате видеозвонка, совершенного в соцсети.

Первые эфиры в новом формате пройдут уже сегодня - 2 апреля. В 19:00 ведущая викторины "Ботаник" Ксения Головинова выйдет в эфир со своей кухни: ее звонок будет выведен в качестве трансляции в "ОК". Как и всегда, всем зрителям с помощью творческой студии будут доступны вопросы и варианты ответов, а победители разыграют 25 тысяч ОКов - виртуальной валюты соцсети.

В 20:00 в соцсети начнется эфир шоу "ОК на связи!", которое временно получит приставку "На удаленке". Шоу пройдет в формате звонка ведущего Евгения Рыбова и гостей программы: эксперта моды и ведущего СТС Александра Рогова и солиста группы Tesla Boy Антона Севидова. Оба гостя ответят на вопросы пользователей "ОК", а Антон Севидов проведет живое выступление прямо из своей квартиры.

Оба шоу до окончания режима самоизоляции в столице будут проходить на базе платформы видеозвонков в самих "Одноклассниках".