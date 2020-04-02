Офтальмологи рекомендуют на время эпидемии отказаться от контактных линз

Ношение контактных линз во время вспышки коронавирусной инфекции повышает риск заражения. Поэтому если нет возможности полностью отказаться от ношения линз, заменив их очками, необходимо усилить соблюдение мер гигиены, рассказал "РГ" заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра, профессор Ринат Файзрахманов.

"Необходимо тщательно мыть руки, непосредственно перед тем, как вы будете надевать или заменять линзы, а также соблюдать гигиену контейнера для многоразовых линз - почаще промывайте контейнер содовым раствором и высушивайте, - говорит доктор Файзрахманов. - При недомогании, появлении первых симптомов простуды или гриппа от ношения линз надо отказаться".

Все эти предосторожности необходимы, так как помимо основных путей передачи коронавируса (воздушно-капельного и контактно-бытового), возможны и другие пути заражения - в частности, через слизистую глаз.

"В специальной литературе уже достаточно подтверждений тому, что новый 2019-nCoV может передаваться через слизистую глаз, поэтому тем, кто находится в непосредственном контакте с больными - в первую очередь медикам - следует носить защитные очки, - поясняет Ринат Файзрахманов. - Об этом, в частности, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана, уточнив, что вирус может передаваться через глаза, если неосторожно потереть их загрязненными руками. Причем загрязнение рук опасным патогеном может произойти множеством путей - через предметы обихода, которых касался больной, например, денежные купюры и мобильные телефоны, через касание дверных ручек, поручней в транспорте и т.д.".

Последние исследования ученых подтвердили присутствие коронавируса в слезной жидкости пациентов с признаками конъюнктивита и подтвержденным COVID-19. Было доказано, что у таких пациентов концентрация вируса в слезной жидкости достаточна для его переноса и заражения других людей. При этом нельзя исключить присутствие вируса в слезной жидкости у больных с коронавирусной инфекцией даже без симптомов поражения глаз.

"Конъюнктивит в ряде случаев был первым симптомом заболевания, - рассказал доктор. - Китайский врач Гуанфа Ван, член национальной группы экспертов по пневмонии, в одной из публикаций сообщил, что мог заразиться, потому что не надел защитные очки при осмотре пациента во время визита команды экспертов в Ухань. За несколько дней до начала пневмонии у него проявился конъюнктивит. Таким образом, имеются сообщения, которые свидетельствуют о том, что вирус может вызывать конъюнктивит и передаваться при попадании капельных частиц на конъюнктиву. Поэтому у пациентов, которые обращаются к офтальмологу по поводу конъюнктивита и имеют респираторные симптомы, а также выезжали за границу, особенно в районы с активными вспышками заболевания, можно заподозрить наличие вируса".