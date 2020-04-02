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02.04.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Свернули сетку

Уимблдон в этом году не состоится
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Организаторы Уимблдона, третьего в году турнира "Большого шлема", официально сообщил об отмене турнира. Такое произошло впервые с 1945 года.
Уимблдонский теннисный турнир отменили впервые со времен Второй мировой войны. Фото: REUTERS Уимблдонский теннисный турнир отменили впервые со времен Второй мировой войны. Фото: REUTERS
Уимблдонский теннисный турнир отменили впервые со времен Второй мировой войны. Фото: REUTERS

Травяные корты, особый этикет, "белый" дресс-код для игроков, знаменитая клубника со сливками для зрителей... Этим летом придется обойтись без местных специалитетов.

Фото: Getty Images
Почему теннисный мир так недоволен переносом "Ролан Гаррос"

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) выпустил первый пресс-релиз несколько дней назад. И уже тогда было понятно, что из-за коронавируса соревнования, скорее всего, перенесут на 2021 год. Шестикратный обладатель "Больших шлемов", в том числе трехкратный победитель Уимблдона, немец Борис Беккер призвал организаторов главного травяного турнира сезона подождать до конца апреля. "Терпение - добродетель", - написал Беккер в своем аккаунте в "Твиттере". Но Всеанглийский клуб лаун-тенниса руководствовался другими принципами.

- В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся. Это болельщики из Великобритании и со всего мира, игроки, гости, сотрудники, волонтеры, партнеры, подрядчики и местных жители, - говорится в заявлении организаторов турнира. - Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что должны действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска.

Напомним, что ранее о переносе с мая на сентябрь объявили организаторы Открытого чемпионата Франции. А вот глава Федерации тенниса США Дэнни Зауснер сообщил, что они планируют US Open в соответствии с датами - 31 августа - 13 сентября.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" В мире Европа Великобритания

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