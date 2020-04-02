Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе

Как будут православные верующие встречать Пасху, находясь в карантине? Митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, выступая сегодня во время онлайн-конференции с верующими, объяснил, что все решится перед Пасхой. На Страстной неделе к верующим обратится патриарх Кирилл и разъяснит, будет ли у них возможность приходить в храмы на службы.

- Думаю, перед Страстной неделей обратится патриарх и скажет, будет ли возможность допускать людей на службы... Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - цитирует слова митрополита Иллариона РИА Новости.

Между тем, ранее митрополит Иларион заявил, что верующим надо настраиваться на то, что Пасху придется встречать не в храмах, а слушая пасхальную службу по телевизору.