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02.04.2020 23:20
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе

Текст: Елена Яковлева

Как будут православные верующие встречать Пасху, находясь в карантине? Митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, выступая сегодня во время онлайн-конференции с верующими, объяснил, что все решится перед Пасхой. На Страстной неделе к верующим обратится патриарх Кирилл и разъяснит, будет ли у них возможность приходить в храмы на службы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Думаю, перед Страстной неделей обратится патриарх и скажет, будет ли возможность допускать людей на службы... Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - цитирует слова митрополита Иллариона РИА Новости.

Между тем, ранее митрополит Иларион заявил, что верующим надо настраиваться на то, что Пасху придется встречать не в храмах, а слушая пасхальную службу по телевизору.

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