Новости

В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом 21:41
Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США 21:38
В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ 21:16
В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию 21:09
Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 21:07
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус 21:01
Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек 21:00
Минздрав Крыма объявил набор волонтеров-медиков и добровольцев 20:45
На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции 20:40
Правительство утвердило введение квоты на экспорта зерна из России 20:37
Британия согласилась на виртуальный парламент 20:37
Не пропустившего "скорую" ярославского водителя лишили прав 20:32
Губернатор Подмосковья продлил ограничительные меры до 1 мая 20:29
Спикер иранского парламента заразился коронаврусом 20:25
Пентагон готовит к передаче гражданским властям США военные мешки для тел 20:24
В Boeing предложили сотрудникам уволиться добровольно 20:15
Эксперты Белого дома: вирус может передаваться во время разговора 20:00
Футболисты "Атлетико" согласились на снижение зарплаты на 70% 19:41
Суд признал Польшу, Чехию и Венгрию виновными в нарушении законов ЕС 19:29
Жители Башкирии помогают оснастить госпиталь для пациентов с COVID-19 19:03
Российские пилоты помогли странам Балтии в борьбе с коронавирусом 18:53
Под Выборгом зоозащитники спасли тюлененка 18:51
Лидеры России и ЮАР обсудили возвращение граждан РФ на родину 18:48
В Италии российским медикам сварили борщ 18:44
Два российских велогонщика излечились от коронавируса в ОАЭ 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 20:24
Рубрика: В мире

Пентагон готовит к передаче гражданским властям США военные мешки для тел

Текст: Александр Гусаров

Министерство обороны США готовится передать 100 тысяч хранящихся на складах военных мешков для трупов в целях их возможного использования гражданскими органами властей США. Как сообщает CNN, по мере ухудшения эпидемиологического кризиса в Америке из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, с соответствующей просьбой к Пентагону обратилось Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям CША (FEMA).

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

В настоящее время управление тылового обеспечения американского оборонного ведомства работает с подрядчиками для сбора запрошенных мешков. Ранее на улицах Нью-Йорка, ставшего эпицентром эпидемии COVID-2019 в Америке, были замечены многочисленные рефрижераторы для трупов.

Напомним, что на текущий момент в Соединенных Штатах зафиксированы 216 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5100 американцев скончались от инфекции.

Выступивший в среду в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал сограждан готовиться к худшему. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим тяжелым временам", - заявил лидер США. По его словам, Америке "придется пройти через очень трудные две недели". Между тем, отвечающие за разработку стратегии правительства США по борьбе с эпидемией коронавируса ученые ранее озвучили мрачный прогноз по возможному количеству жертв среди американских граждан от заболевания COVID-2019: смертельный вирус может убить от 100 до 240 тысяч американцев.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния