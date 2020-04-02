Пентагон готовит к передаче гражданским властям США военные мешки для тел

Министерство обороны США готовится передать 100 тысяч хранящихся на складах военных мешков для трупов в целях их возможного использования гражданскими органами властей США. Как сообщает CNN, по мере ухудшения эпидемиологического кризиса в Америке из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, с соответствующей просьбой к Пентагону обратилось Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям CША (FEMA).

В настоящее время управление тылового обеспечения американского оборонного ведомства работает с подрядчиками для сбора запрошенных мешков. Ранее на улицах Нью-Йорка, ставшего эпицентром эпидемии COVID-2019 в Америке, были замечены многочисленные рефрижераторы для трупов.

Напомним, что на текущий момент в Соединенных Штатах зафиксированы 216 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5100 американцев скончались от инфекции.

Выступивший в среду в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал сограждан готовиться к худшему. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим тяжелым временам", - заявил лидер США. По его словам, Америке "придется пройти через очень трудные две недели". Между тем, отвечающие за разработку стратегии правительства США по борьбе с эпидемией коронавируса ученые ранее озвучили мрачный прогноз по возможному количеству жертв среди американских граждан от заболевания COVID-2019: смертельный вирус может убить от 100 до 240 тысяч американцев.