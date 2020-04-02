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02.04.2020 13:42
Рубрика: Власть

Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом в России

Текст: Кира Латухина
По всей стране идет работа, рассчитанная на перспективу, подготовка к разным сценариям развития событий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Все зависит от эффективности принимаемых мер, прежде всего, связанных с самоизоляцией. Но все прогнозы насчет пика эпидемии могут быть лишь примерными. Об этом заявили в Кремле.

На вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля план действий по борьбе с коронавирусом на неделю или месяц вперед, и какой горизонт планирования, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это вопрос к штабу, к премьер-министру Михаилу Мишустину. При этом он рассказал, что принимаются предупредительные меры.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В регионах заранее расширяется медицинская инфраструктура. В Москве, например, увеличилось количество койкомест, которые могут при необходимости принимать больных коронавирусом. "Такая же работа, рассчитанная на перспективу, проводится в других регионах - подготовка к разным сценариям", - уточнил Песков.

"Что касается тонкой настройки - эпидемиологическая ситуация может меняться весьма и весьма быстро - поэтому ежедневно проводится анализ ситуации", - пояснил представитель Кремля. "Подготовка к сценариям, рассчитанным на длительную перспективу, ведется постоянно", - заверил он.

На вопрос о том, есть ли прогноз по аналитическим данным, которые докладываются президенту, о том, когда, скорее всего, будет пик эпидемии, Песков сказал: "Любые прогнозы в данном случае могут носить примерный характер. Есть разные прогнозы, но я не думаю, что могу их сейчас озвучивать".

"В целом, все зависит от эффективности принимаемых мер и, конечно, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", - заключил представитель Кремля.

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