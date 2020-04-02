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02.04.2020 13:54
Рубрика: Власть

Песков раскрыл механизм принятия решений в связи с пандемией

Текст: Кира Латухина

Решения по действиям в связи с пандемией коронавируса принимаются на основе информации штаба, которая докладывается президенту. Финальное решение может принять как глава государства, так и премьер-министр, пояснили в Кремле.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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На вопрос о том, как выглядит процесс принятия решений, касающихся ситуации с пандемией, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам: "Решения принимаются на основе информации штаба о положении дел в плане эпидемиологической ситуации, о положении дел, связанном с доступной медицинской инфраструктурой в разных регионах. И на основе этого формулируются предложения, они докладываются президенту, потом принимается уже решение".

"За координацию всех усилий по борьбе с коронавирусом отвечает как раз Михаил Мишустин, он же возглавляет основной штаб. Об этом говорили уже неоднократно", - пояснил журналистам Песков. На вопрос, кто принимает финальное решение, он ответил, что это могут делать как президент, так и премьер-министр.

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