Песков раскрыл механизм принятия решений в связи с пандемией

Решения по действиям в связи с пандемией коронавируса принимаются на основе информации штаба, которая докладывается президенту. Финальное решение может принять как глава государства, так и премьер-министр, пояснили в Кремле.

На вопрос о том, как выглядит процесс принятия решений, касающихся ситуации с пандемией, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам: "Решения принимаются на основе информации штаба о положении дел в плане эпидемиологической ситуации, о положении дел, связанном с доступной медицинской инфраструктурой в разных регионах. И на основе этого формулируются предложения, они докладываются президенту, потом принимается уже решение".

"За координацию всех усилий по борьбе с коронавирусом отвечает как раз Михаил Мишустин, он же возглавляет основной штаб. Об этом говорили уже неоднократно", - пояснил журналистам Песков. На вопрос, кто принимает финальное решение, он ответил, что это могут делать как президент, так и премьер-министр.