Почта сокращает сроки доставки и расширяет географию услуг для онлайн-торговли

"Почта России" сокращает сроки доставки по более чем 136 тыс. направлений. Уменьшение сроков пересылки касаются 421 населенного пункта России с численностью свыше 50 тыс. человек. Посылки будут доставлены в среднем на 3 дня быстрее.

Изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок, уточняется в сообщении национального почтового оператора. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом - с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов, через почтоматы.

В 2019 году "Почта России" уже проводила масштабное сокращение сроков доставки, которое затронуло города с населением свыше 100 тыс. человек.

"С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы покупатель мог получать онлайн-заказы по всей территории страны по оптимальным ценам и в комфортные для него сроки, - отмечает замгенерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин. - Соответственно, интернет-магазинам необходимо отправлять товары в любой регион РФ на дом или близко к дому получателя. "Почта России" может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу.

По словам Скатина, развитие логистической инфраструктуры "Почты России" и наращивание темпов сортировки почтовых отправлений на каждом этапе дают возможность покупателям вовремя и быстро получить свои посылки, а представителям электронной коммерции увеличить объемы поставок, чтобы удовлетворять возросший спрос.

"Почта России" также расширила на всю территорию страны географию вручения отправлений, пересылаемых в рамках услуги для интернет-магазинов "Посылка онлайн". У корпоративных клиентов, пользующихся этой услугой, появилась возможность сдавать посылки в 451 центре выдачи и приема посылок (ЦВПП) - специализированных отделениях для работы с посылочной почтой. Это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках услуги "Посылка онлайн" "Почта России" предлагает выгодные тарифы пересылки между областными центрами и малыми населенными пунктами.

Фиксированный тариф снижен с 5 до 3 кг, что по ряду направлений позволит экономить на доставке среднегабаритных отправлений. Максимально допустимый вес отправления составляет 20 кг.

Дополнительную информацию о тарифах и адресах ЦВПП можно найти на официальном сайте "Почты России" pochta.ru.