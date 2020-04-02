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02.04.2020 14:50
Рубрика: Культура

Политехнический музей проведет 12-часовой поэтический марафон

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено пресс-служба Политеха Фото: Предоставлено пресс-служба Политеха
Фото: Предоставлено пресс-служба Политеха

3 апреля Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором будут участвовать поэты, писатели, общественные деятели, звезды кино и театра. Марафон начнется в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи.

Фото: Istock
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За это время к трансляции подключатся более 50 авторов и чтецов. Куратор программы - поэт и драматург Андрей Родионов. В прямой трансляции примут участие поэты Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов, Евгения Лавут, Елена Фанайлова, Федор Сваровский, Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Гаричев, Галина Рымбу, Лев Оборин, Оксана Васякина, Елена Костылева, Сергей Круглов, Илья Данишевский, Александр Дельфинов и другие. Также свои стихи прочтут Айгель Гайсина и Диана Арбенина. Среди чтецов заявлены Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Алена Долецкая, Юрий Сапрыкин, Иван Вырыпаев, Марина Брусникина, Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Дарья Мельникова, Юлия Пересильд, Ирина Михайловская, Анна Наринская, Наталья Синдеева, Павел Артемьев, Анатолий Белый, Никита Скворцов, Лев Киселев (RE-pac), Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото: Ирина Стин и Анатолий Фирсов
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Напомним, что Политех всегда был площадкой для голосов поколения - поэтов, писателей и музыкантов. Поэтические вечера в легендарной Большой аудитории Политехнического музея были общекультурным событием, попасть на которое стремились все.

Именно в Большой аудитории Владимир Маяковский "сражался" с Корнеем Чуковским, здесь выбирали "короля поэтов", проводили острейшие поэтические диспуты и суды. Здесь выступали все великие поэты и писатели своего времени - Александр Блок, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков. В годы оттепели в Большой аудитории читали свои стихи Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, давали концерты Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, здесь снимал свой знаменитый фильм "Застава Ильича" режиссёр Марлен Хуциев. В 2006 году Кирилл Серебренников провел здесь марафон "100 минут поэзии".

Акция пройдет при поддержке платежной системы "Мир". Запись марафона будет доступна на YouTube-канале Политеха сразу после окончания трансляции.

Культура Литература

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