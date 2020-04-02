Посол ЕС: Не успевшим выехать из Шенгена гражданам РФ продлят визы

Застрявшим в шенгенской зоне туристам, в том числе из России, могут продлить краткосрочные визы, штрафовать и депортировать их не будут. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Временное ограничение въезда в ЕС, установленное 16 марта, действует 30 дней. Его продление будет зависеть от развития ситуации. Что касается туристов, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы (из-за введенных из-за коронавируса ограничений - прим. "РГ"), то страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней", - цитирует посла РИА Новости.

Кроме того, если вынужденное пребывание на территории ЕС превышает 90 дней, то туристам с краткосрочной визой и тем, у кого есть право на безвизовый въезд, будут выдавать долгосрочные национальные визы или разрешения на временное проживание. Все, что нужно сделать, - это обратиться в миграционную службу страны пребывания, объяснил Эдерер.

За просрочку визы штрафных санкций не будет, а сам факт просрочки в дальнейшем не будет учитываться при новых обращениях за шенгенской визой. Однако это касается лишь данного случая, подчеркну посол. Просрочки, произошедшие не в условиях пандемии, учитываться будут.