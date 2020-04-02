Правительство страны предлагает изменить сразу несколько законов о земле. Эти изменения напрямую затронут граждан и бизнес. Они помогут им решить проблемы, которые сегодня фактически неразрешимы. Речь идет о пересмотре ныне принятого деления всех наших земель на привычные категории - сельскохозяйственные, особо охраняемые и прочие.

Виктория Абрамченко считает, что процедура перевода земель из одной категории в другую непрозрачна, содержит в себе коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра. Фото: Сергей Куксин/РГ

В прямом смысле революционные изменения озвучила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, от привычного деления всех земель на категории надо отказаться и заменить на зоны. Об этом предложении Виктория Валериевна говорила на совещании президента РФ с членами правительства.

- Так, несмотря на то, что сельскохозяйственные земли сами являются донорами для любого развития и строительства, построить на этих землях, например, ферму, склад для готовой продукции, дом фермера или организовать ярмарку для реализации произведенной на этой земле продукции невозможно, - сказала корреспонденту "РГ" Виктория Абрамченко.

"Российской газете" удалось узнать главные детали этих предложений.

В нашей стране сельскохозяйственные земли, как отдельная категория, занимают второе место по площади после земель лесного фонда. Их площадь почти в 20 раз больше площади всех населенных пунктов.

А главная особенность этих земель в том, что они не только являются средством производства в сельском хозяйстве, но и обеспечивают нашу продовольственную безопасность.

Кроме того, сельскохозяйственные земли считаются по праву донором для развития населенных пунктов.

А еще на этих землях ведется деятельность, не связанная с сельским хозяйством, - строятся дороги, добываются полезные ископаемые.

По словам Абрамченко, при подготовке Земельного кодекса в 2001 году принцип деления земель на категории рассматривался как основа земельного законодательства и гарантия защиты земель.

Но последующие годы наглядно показали - этот принцип не сработал. Виктория Валериевна говорит, что произошло это прежде всего потому, что одной декларации об отнесении земель на бумаге к какой-либо категории, без определения их границ оказалось недостаточно.

Так получилось с землями лесного фонда, с сельскохозяйственными землями и с землями особо охраняемых территорий и объектов. То есть со всеми землями, которые нужно бережно использовать и охранять.

Сейчас по поручению президента устанавливаются границы лесничеств и лесопарков, границы национальных парков и заповедников. По мнению вице-премьера, такая же работа должна быть выполнена и на землях сельскохозяйственного назначения. Абрамченко подчеркивает - это непростой процесс и начать его нужно с подготовки новой редакции Закона "О землеустройстве" - главного нормативного акта по планированию использования сельскохозяйственных земель.

Изменения в законе облегчат крестьянам условия работы и жизни на земле Фото: Getty Images

- Считаю, что отказаться от деления земель на категории и перейти на систему зонирования территорий без потерь можно будет только тогда, когда будут определены границы трех ключевых категорий земель: лесных, сельскохозяйственных и особо охраняемых. При этом уже сейчас необходимо решить главную проблему, которая напрямую связана с категориями земель и тормозит реализацию отдельных национальных проектов. Я говорю о процедуре перевода земель из одной категории в другую. Эта процедура непрозрачна, содержит в себе коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра, - утверждает Абрамченко.

Вице-премьер подчеркивает - речь идет не об угодьях или об особо ценных землях в составе сельскохозяйственных земель, а о прочих землях, которые не представляют интереса для растениеводства.

- Считаю, что при установлении жестких ограничений по параметрам такого строительства законодательное решение о возможности размещения на прочих землях объектов, необходимых для производства, переработки и реализации сельхозпродукции, позволит привлечь в АПК новых инвесторов. А вместе с мерами, предусмотренными в Государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", поможет в достижении еще семи национальных целей, - объяснила Виктория Абрамченко.

Необходимый уровень защиты угодий и особо ценных сельскохозяйственных земель, в том числе от застройки, требует внесения изменений в Земельный кодекс и Закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Что же кардинального надо изменить в этих законах?

Требуется, во-первых, дать новое определение особо ценных земель. Во-вторых, установить единый порядок их описания для всех регионов.

В-третьих, нужно изменить диспозитивный характер норм (то есть возможность по соглашению сторон применить другое право, чем было заложено в норме). Надо обязать субъекты Российской Федерации установить границы особо ценных земель. В-четвертых, сведения об этих землях должны включаться, как это сегодня уже происходит с особо охраняемыми территориями, - в Единый государственный реестр недвижимости.

Еще важным моментом в выступлении Абрамченко были предложения по так называемым "земельным паям". Для тех, кто не знает, что это такое, уточним. Когда закончились советские колхозы, их работники получили паи - земельные участки из состава общих полей, пастбищ и пустошей. Кто-то паями воспользовался: стал их обрабатывать, продал или сдал в аренду. Но Виктория Валериевна озвучила цифру, которую большинство граждан не знает, - это количество долей, у которых до сих пор, по прошествии четверти века, так и не появился хозяин.

По утверждению вице-премьера - а она бывший глава Росреестра и вопрос знает как никто другой, - проблема невостребованных долей не решается на протяжении 25 лет. И в России таковых осталось около 17 млн гектаров. Это земли, у которых есть титульный владелец, но он за четверть века не распорядился своей долей. В Росреестре таких собственников называют "молчаливыми дольщиками".

Абрамченко предлагает вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. По ее мнению, до 1 января 2025 года надо дать возможность такому "молчаливому дольщику" или его наследникам зарегистрировать свои права. В противном случае с 1 января 2025 года предложено запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для бесхозяйного имущества.

Вице-премьер считает, что реализация этих мер позволит достичь быстрых, реальных результатов. В правительстве понимают и трудности таких предложений. Так вовлечение в оборот неиспользуемых сегодня сельскохозяйственных земель потребует развития и поддержки мелиорации земель. Культуртехнических работ, работ по агролесомелиорации, осушению и орошению, известкованию кислых почв. Такие работы без поддержки со стороны государства будут непосильны для аграриев.

Подобные работы должны выполняться на системной, постоянной основе и найти отражение в Государственной программе.

Президент страны Владимир Путин заявил о безусловной поддержке озвученных Абрамченко инициатив, связанных с изменениями земельного законодательства. Он потребовал без промедления остановить перевод с так называемой заинтересованностью земель из одной категории в другую.

"Полностью согласен с вами в том, что перевод земель из одной категории в другую является непрозрачным и там присутствует большая коррупционная составляющая. Мы с вами хорошо понимаем: берут земли за копейки, как земли сельхозназначения, потом в течение нескольких лет ничего не делают, потом чиновники какие-то подписывают необходимые бумажки и переводят из земель сельхозназначения в земли поселений, для строительства. Цена вырастает не на проценты, а в десятки раз, за одну подпись только, в десятки раз. Нужно это немедленно прекратить, нужно, безусловно, этим заняться. Все, что вы сказали, нужно делать и нужно делать как можно быстрее", - прокомментировал предложения вице-премьера Владимир Путин.

Не откладывая в долгий ящик, он призвал разобраться с землями "молчаливых дольщиков" и довести это до логического конца. А также как можно быстрее исполнить его поручение и представить проект Государственной программы эффективного вовлечения земель сельхозназначения в оборот и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.