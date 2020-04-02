Правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации

Правительство сможет вводить специальные режимы: чрезвычайной ситуации (ЧС) или повышенной готовности как сразу на всей территории страны, так и в отдельных регионах. Этими полномочиями его наделил закон, который публикует "Российская газета".

Поправки по сути стали ответом на ситуацию с распространением коронавируса. К перечню причин возникновения ЧС добавилось распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Правительство как координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций получило право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила. В частности, кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медизделиями и лекарствами, а также устанавливать особый порядок их регистрации и обращения.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в законе "речь идет о дополнительных полномочиях правительства по повышению эффективности борьбы с коронавирусом, устранение последствий пандемии как для здоровья граждан, так и для бизнеса и экономики в целом, которые оказались в сложнейших условиях".

Обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, теперь могут быть признаны основанием для изменения сроков исполнения контрактов, списания штрафов за их неисполнение. Кроме того, кабмин сможет в особых случаях накладывать мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Для поддержки туроператоров в сфере выездного туризма могут быть изменены сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой "закрытой" стране.

Скорректированы правила проведения государственных и муниципальных закупок. Уже в этом году правительство сможет установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно делать у единственного поставщика, без проведения конкурсных процедур. Это позволит повысить оперативность приобретения тех же аппаратов ИВЛ, возможный дефицит которых может помешать лечить пациентов с COVID-19.

Срок вступления в силу требования об обязательной предустановке приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV сдвигается с 1 июля этого года на 1 января 2021-го. Предполагалось, что на гаджеты уже летом начнут предустанавливать поисковики, навигаторы, мессенджеры, социальные сети и т.д. Ранее представители отрасли неоднократно просили сдвинуть сроки, апеллируя к тому, что это технически невозможно.

Также документ меняет правила проведения техосмотра автомобилей. В первый раз предъявлять машину на освидетельствование теперь надо будет через четыре года после даты выпуска, а не через три, как сейчас. Машины старше четырех лет, но моложе десяти теперь будут проходить ТО раз в два года. И только после этого техосмотр станет ежегодным.

Среди мер по защите населения правительство в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации сможет откладывать голосование на выборах и референдумах по решению соответствующей избирательной комиссии. Кроме того, сможет устанавливать правила отмены или переноса зрелищных мероприятий, а также правила возмещения стоимости купленных билетов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Санкции

В КоАП введена новая статья: 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Она предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения, которые будут устанавливаться правительством РФ при введении режима повышенной готовности на территории, где возникла угроза чрезвычайной ситуации. Если действия нарушителя не повлекли тяжких последствий, то на граждан будет налагаться штраф от 1 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения или когда нарушение нанесло причинение вреда здоровью человека или имуществу, санкции вырастают. Гражданам грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Рассматривать дела будут районные суды. Если же нарушение гражданином режима карантина или других санитарно-эпидемиологических правил будет иметь последствия в виде массового заболевания людей или чьей-то смерти, то к такому нарушителю применят уже нормы УК с санкциями вплоть до 7 лет лишения свободы.

Подготовил Владислав Куликов