Правительство утвердило введение квоты на экспорта зерна из России

Правительство одобрило введение квоты на экспорта зерна из России за пределы ЕАЭС в размере 7 млн т. Квота будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно.

Ограничение распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу, которые являются существенно важными для внутреннего российского рынка, сказано в постановлении правительства.

Кроме квот, для поддержания стабильности на внутреннем рынке и стабилизации цен на зерно Минсельхоз планирует уже 16 апреля начать товарные интервенции. В ведомстве уточняют, что продано будет до 1,5 млн т зерна из госфонда "для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства".