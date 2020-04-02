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02.04.2020 13:20
Рубрика: Власть

Правительство выделит средства на помощь застрявшим за рубежом россиянам

Текст: Владимир Кузьмин
Российским гражданам, оказавшимся за рубежом в разгар пандемии коронавируса, будет оказана помощь на сумму 500 миллионов рублей.

"В первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. При необходимости им будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Глава кабмина напомнил, что Министерству иностранных дел, Министерству транспорта и Росавиации дано поручение составить четкий график возвращения граждан домой, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут прилететь на родину.

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