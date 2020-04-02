Православная община Таиланда предлагает кров застрявшим в стране туристам

Таиландское епархиальное управление РПЦ МП и Комитет Фонда православной церкви в Таиланде приняли решение безвозмездно предоставить нуждающимся проживание и питание в Успенском мужском монастыре в провинции Ратчабури, находящейся на западе Таиланда на границе с Мьянмой.

Для получения помощи надо обращаться в Таиландское епархиальное управление в Бангкоке (храм Св. Николая), откуда будет организован трансфер в монастырь.

Организаторы акции подчеркивают, что помощь будет оказываться "без учета религиозных различий".

Находиться в монастыре нуждающиеся смогут до ослабления карантинных ограничений и открытия авиасообщения.

"Из-за мировой пандемии COVID-19 и режима карантина, предпринятого рядом стран, приведшего к резкому ограничению авиасообщения, некоторые из российских граждан и граждан республик бывшего СССР оказались в сложной ситуации - невозможности покинуть своевременно Таиланд и испытывая определенные материальные трудности, не рассчитывая на столь длительное пребывание в Таиланде", - говорится в информации об инициативе Успенского монастыря, опубликованной в Facebook.